Japonya’da toptan enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı

Japonya Merkez Bankası verilerine göre şirketlerin birbirine sattığı mal ve hizmet fiyatlarını ölçen Kurumsal Mal Fiyat Endeksi (CGPI), Nisan ayında yıllık bazda yüzde 4,9 yükseldi. Böylece endeks, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalarda beklenti artışın yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Mart ayında yüzde 2,9 olan yıllık artışın ardından gelen bu güçlü veri, enflasyon baskısının hız kazandığını ortaya koydu.

Aylık bazda ise toptan fiyatlar Nisan'da yüzde 2,3 yükselirken, Mart ayında artış oranı yüzde 1 olmuştu.

ENERJİ VE KİMYA ÜRÜNLERİ FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

Ortadoğu'daki jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler, enerji fiyatlarını yukarı taşırken Japonya ekonomisi üzerinde de baskı oluşturdu. Özellikle ithalata bağımlı olan Japonya'da petrol ve kömür ürünleri fiyatları yıllık bazda yüzde 5,3 arttı.

Kimyasal ürün fiyatları ise yüzde 9,2 yükselerek Eylül 2022'den bu yana en hızlı artışını kaydetti. Nafta fiyatlarında yüzde 79,4'lük dikkat çekici bir yükseliş yaşanırken, alüminyum, bakır ve diğer demir dışı metal ürünlerinde fiyat artışı yüzde 37,9 seviyesine ulaştı.

YEN'DEKİ DEĞER KAYBI BASKIYI ARTIRDI

Yen bazlı ithalat fiyat endeksi Nisan ayında yıllık yüzde 17,5 yükselerek Aralık 2022'den bu yana en sert artışı gösterdi. Uzmanlara göre yenin değer kaybetmesi, enerji maliyetlerindeki yükselişin şirketler üzerindeki yükünü daha da ağırlaştırdı.

Veriler, enerji arzındaki sorunların ve döviz hareketlerinin Japon şirketlerinin maliyet yapısını ciddi biçimde etkilediğini ortaya koydu.

BOJ İÇİN FAİZ ARTIŞI BASKISI GÜÇLENİYOR

Açıklanan enflasyon verileri, Japonya Merkez Bankası üzerindeki faiz artırımı baskısını artırdı. BOJ yetkililerinden biri kısa süre önce yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu körüklediğini belirterek "mümkün olan en erken dönemde" faiz artışı yapılması gerektiğini savunmuştu.

Piyasalarda oluşan beklentilere göre BOJ'un haziran ayında faiz artırma ihtimali önemli ölçüde fiyatlanmış durumda.

TAHVİL FAİZLERİ 29 YILIN ZİRVESİNDE

Enflasyon endişeleri ve para politikası belirsizliği tahvil piyasasında satış baskısını beraberinde getirdi. Japonya'nın gösterge 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,665 seviyesine çıkarak son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Baş Tahvil Stratejisti Naomi Muguruma, piyasaların BOJ'un enflasyonla mücadelede geride kaldığını düşündüğünü belirtti. Muguruma'ya göre haziran ayında yapılabilecek bir faiz artışı bile tahvil satışlarını durdurmaya yetmeyebilir.

UZMANLAR: ENFLASYON YAYILIRSA FAİZ ARTIŞI KAÇINILMAZ OLABİLİR

Sompo Institute Plus Kıdemli Ekonomisti Masato Koike ise toptan enflasyondaki yükseliş trendinin devam edebileceğini ifade etti. Koike, fiyat artışlarının yalnızca enerji ürünleriyle sınırlı kalması durumunda BOJ'un müdahaleye ihtiyaç duymayabileceğini, ancak enflasyonun daha geniş ürün gruplarına yayılması halinde faiz artışının kaçınılmaz hale gelebileceğini söyledi.