CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya’da toptan enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı

Japonya’da toptan enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı

Japonya’da toptan satış enflasyonu, Orta Doğu’daki savaşın enerji ve kimyasal ürün maliyetlerini yükseltmesiyle birlikte Nisan ayında son üç yılın en hızlı artışını kaydetti. Açıklanan veriler, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yakın dönemde faiz artırabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2026 09:19

Japonya Merkez Bankası verilerine göre şirketlerin birbirine sattığı mal ve hizmet fiyatlarını ölçen Kurumsal Mal Fiyat Endeksi (CGPI), Nisan ayında yıllık bazda yüzde 4,9 yükseldi. Böylece endeks, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalarda beklenti artışın yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Mart ayında yüzde 2,9 olan yıllık artışın ardından gelen bu güçlü veri, enflasyon baskısının hız kazandığını ortaya koydu.

Aylık bazda ise toptan fiyatlar Nisan'da yüzde 2,3 yükselirken, Mart ayında artış oranı yüzde 1 olmuştu.

ENERJİ VE KİMYA ÜRÜNLERİ FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

Ortadoğu'daki jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler, enerji fiyatlarını yukarı taşırken Japonya ekonomisi üzerinde de baskı oluşturdu. Özellikle ithalata bağımlı olan Japonya'da petrol ve kömür ürünleri fiyatları yıllık bazda yüzde 5,3 arttı.

Kimyasal ürün fiyatları ise yüzde 9,2 yükselerek Eylül 2022'den bu yana en hızlı artışını kaydetti. Nafta fiyatlarında yüzde 79,4'lük dikkat çekici bir yükseliş yaşanırken, alüminyum, bakır ve diğer demir dışı metal ürünlerinde fiyat artışı yüzde 37,9 seviyesine ulaştı.

YEN'DEKİ DEĞER KAYBI BASKIYI ARTIRDI

Yen bazlı ithalat fiyat endeksi Nisan ayında yıllık yüzde 17,5 yükselerek Aralık 2022'den bu yana en sert artışı gösterdi. Uzmanlara göre yenin değer kaybetmesi, enerji maliyetlerindeki yükselişin şirketler üzerindeki yükünü daha da ağırlaştırdı.

Veriler, enerji arzındaki sorunların ve döviz hareketlerinin Japon şirketlerinin maliyet yapısını ciddi biçimde etkilediğini ortaya koydu.

BOJ İÇİN FAİZ ARTIŞI BASKISI GÜÇLENİYOR

Açıklanan enflasyon verileri, Japonya Merkez Bankası üzerindeki faiz artırımı baskısını artırdı. BOJ yetkililerinden biri kısa süre önce yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu körüklediğini belirterek "mümkün olan en erken dönemde" faiz artışı yapılması gerektiğini savunmuştu.

Piyasalarda oluşan beklentilere göre BOJ'un haziran ayında faiz artırma ihtimali önemli ölçüde fiyatlanmış durumda.

TAHVİL FAİZLERİ 29 YILIN ZİRVESİNDE

Enflasyon endişeleri ve para politikası belirsizliği tahvil piyasasında satış baskısını beraberinde getirdi. Japonya'nın gösterge 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,665 seviyesine çıkarak son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Baş Tahvil Stratejisti Naomi Muguruma, piyasaların BOJ'un enflasyonla mücadelede geride kaldığını düşündüğünü belirtti. Muguruma'ya göre haziran ayında yapılabilecek bir faiz artışı bile tahvil satışlarını durdurmaya yetmeyebilir.

UZMANLAR: ENFLASYON YAYILIRSA FAİZ ARTIŞI KAÇINILMAZ OLABİLİR

Sompo Institute Plus Kıdemli Ekonomisti Masato Koike ise toptan enflasyondaki yükseliş trendinin devam edebileceğini ifade etti. Koike, fiyat artışlarının yalnızca enerji ürünleriyle sınırlı kalması durumunda BOJ'un müdahaleye ihtiyaç duymayabileceğini, ancak enflasyonun daha geniş ürün gruplarına yayılması halinde faiz artışının kaçınılmaz hale gelebileceğini söyledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 14 Mayıs 2026 10:01
Borsada dikkat çeken hareket: 7 hissede... Borsada dikkat çeken hareket: 7 hissede... 14 Mayıs 2026 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 14 Mayıs 2026 09:31
ABD’den Küba’ya 100 milyon dolarlık insani yardım teklifi ABD'den Küba'ya 100 milyon dolarlık insani yardım teklifi 14 Mayıs 2026 09:14
Japonya’da enerji krizi bütçeyi zorluyor: Ek harcama ve faiz artışı baskısı artıyor Japonya’da enerji krizi bütçeyi zorluyor: Ek harcama ve faiz artışı baskısı artıyor 14 Mayıs 2026 09:07
Bakır fiyatlarında kar satışı: Ralli sonrası emtia piyasalarında geri çekilme! Bakır fiyatlarında kar satışı: Ralli sonrası emtia piyasalarında geri çekilme! 14 Mayıs 2026 08:56
ABD Senatosu’ndan dikkat çeken adım: Hükümet kapanırsa senatör maaşları duracak ABD Senatosu’ndan dikkat çeken adım: Hükümet kapanırsa senatör maaşları duracak 14 Mayıs 2026 08:53
Hürmüz krizi Körfez lojistiğini değiştirdi: Binlerce kamyon karayolu taşımacılığına geçti Hürmüz krizi Körfez lojistiğini değiştirdi: Binlerce kamyon karayolu taşımacılığına geçti 14 Mayıs 2026 08:52
Küresel piyasalarda gözler Trump–Şi zirvesinde: Teknoloji hisseleri rekor seviyelerde! Küresel piyasalarda gözler Trump–Şi zirvesinde: Teknoloji hisseleri rekor seviyelerde! 14 Mayıs 2026 08:48
AB’den enerji alarmı: Orta Doğu gerilimi maliyeti 35 milyar euro artırdı AB’den enerji alarmı: Orta Doğu gerilimi maliyeti 35 milyar euro artırdı 14 Mayıs 2026 08:46
Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei ve KOSPI rekor seviyelere yaklaştı Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei ve KOSPI rekor seviyelere yaklaştı 14 Mayıs 2026 08:45
Çin yuanı 3 yılın zirvesinde! Trump–Şi zirvesi piyasaları hareketlendirdi Çin yuanı 3 yılın zirvesinde! Trump–Şi zirvesi piyasaları hareketlendirdi 14 Mayıs 2026 08:43
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.499,8300 Değişim 65,05 Son veri saati:
Düşük 14461,42 Yüksek 14526,47
Açılış
45,5517 Değişim 0,1162 Son veri saati:
Düşük 45,4346 Yüksek 45,5508
Açılış
53,1264 Değişim 0,1823 Son veri saati:
Düşük 53,0702 Yüksek 53,2525
Açılış
6.713,0880 Değişim 156,033 Son veri saati:
Düşük 6672,395 Yüksek 6828,428
Açılış
115,7069 Değişim 9,1722 Son veri saati:
Düşük 113,641 Yüksek 122,8132
Açılış
BİST En Aktif Hisseler