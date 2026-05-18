CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Çin’de alüminyum üretimi Nisan’da yükseldi: Yıllık bazda yüzde 3,1 artış!

Çin’de alüminyum üretimi Nisan’da yükseldi: Yıllık bazda yüzde 3,1 artış!

Çin’in alüminyum üretimi, Nisan'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla artarak 3,87 milyon metrik tona ulaştı.

Oluşturma Tarihi 18 Mayıs 2026 09:57

Çin'in alüminyum üretimi, güçlü kâr marjlarının etkisiyle nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 3,87 milyon metrik tona ulaştı. Yılın ilk dört ayına bakıldığında ise toplam üretim yüzde 3,5 yükselişle 15,33 milyon metrik tona çıktı.

Küresel piyasada Körfez bölgesindeki jeopolitik gerilimlerin arz endişelerini artırması, alüminyum fiyatlarına destek verdi. Referans niteliğindeki üç aylık alüminyum vadeli işlem kontratları, mart ayında görülen yüzde 10'luk yükselişin ardından nisan ayında da yüzde 0,20 oranında artış kaydetti.

Öte yandan Çin'in ham alüminyum ve alüminyum ürünleri ihracatı nisan ayında yüzde 15 artarak son en az bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bakır, alüminyum, kurşun, çinko ve nikel dahil olmak üzere 10 farklı demir dışı metalin toplam üretimi de yıllık bazda yüzde 2,8 artış gösterdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 15 Mayıs 2026 09:32
Trump: Çin, ABD petrolü ve Boeing’den 200 uçak satın alacak Trump: Çin, ABD petrolü ve Boeing’den 200 uçak satın alacak 15 Mayıs 2026 09:27
Frankfurt Havalimanı’nın yolcu sayısı grevler nedeniyle azaldı Frankfurt Havalimanı’nın yolcu sayısı grevler nedeniyle azaldı 15 Mayıs 2026 09:20
Japonya’da toptan enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı Japonya’da toptan enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı 15 Mayıs 2026 09:19
Güney Kore’de tarihi ralli: Kospi 8 bin seviyesini gördü Güney Kore'de tarihi ralli: Kospi 8 bin seviyesini gördü 15 Mayıs 2026 09:19
Fed faiz artırımı beklentisi güçlendi: Tahvil piyasaları enflasyon riskini fiyatlıyor Fed faiz artırımı beklentisi güçlendi: Tahvil piyasaları enflasyon riskini fiyatlıyor 15 Mayıs 2026 09:15
Piyasalarda teknoloji rallisi bugün yerini satış baskısına bıraktı Piyasalarda teknoloji rallisi bugün yerini satış baskısına bıraktı 15 Mayıs 2026 09:10
Bir kilo altın kaç TL oldu? Bir kilo altın kaç TL oldu? 14 Mayıs 2026 16:40
ABD’de perakende satışlar Nisanda da arttı ABD'de perakende satışlar Nisanda da arttı 14 Mayıs 2026 16:34
ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı! Enflasyon baskısı yeniden gündemde ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı! Enflasyon baskısı yeniden gündemde 14 Mayıs 2026 16:07
Rus petrol ihracatı Nisan’da rekor kırdı: Gölge filo sevkiyatları zirveye ulaştı Rus petrol ihracatı Nisan’da rekor kırdı: Gölge filo sevkiyatları zirveye ulaştı 14 Mayıs 2026 14:42
ABD Hazine Bakanı’ndan Hürmüz yorumu: Çin’in çıkarı boğazın yeniden açılması ABD Hazine Bakanı’ndan Hürmüz yorumu: “Çin’in çıkarı boğazın yeniden açılması” 14 Mayıs 2026 14:09
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.367,6000 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 14367,6 Yüksek 14367,6
Açılış
45,588 Değişim 0,0579 Son veri saati:
Düşük 45,5244 Yüksek 45,5823
Açılış
53,0396 Değişim 0,4409 Son veri saati:
Düşük 52,5992 Yüksek 53,0401
Açılış
6.650,9540 Değişim 110,256 Son veri saati:
Düşük 6561,634 Yüksek 6671,89
Açılış
110,5487 Değişim 4,4382 Son veri saati:
Düşük 108,2633 Yüksek 112,7015
Açılış
BİST En Aktif Hisseler