Çin’de alüminyum üretimi Nisan’da yükseldi: Yıllık bazda yüzde 3,1 artış!

Çin'in alüminyum üretimi, güçlü kâr marjlarının etkisiyle nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 3,87 milyon metrik tona ulaştı. Yılın ilk dört ayına bakıldığında ise toplam üretim yüzde 3,5 yükselişle 15,33 milyon metrik tona çıktı.

Küresel piyasada Körfez bölgesindeki jeopolitik gerilimlerin arz endişelerini artırması, alüminyum fiyatlarına destek verdi. Referans niteliğindeki üç aylık alüminyum vadeli işlem kontratları, mart ayında görülen yüzde 10'luk yükselişin ardından nisan ayında da yüzde 0,20 oranında artış kaydetti.

Öte yandan Çin'in ham alüminyum ve alüminyum ürünleri ihracatı nisan ayında yüzde 15 artarak son en az bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bakır, alüminyum, kurşun, çinko ve nikel dahil olmak üzere 10 farklı demir dışı metalin toplam üretimi de yıllık bazda yüzde 2,8 artış gösterdi.