CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed faiz indirimi beklentileri zayıflıyor: Gundlach ve Yardeni’den kritik enflasyon uyarısı

Fed faiz indirimi beklentileri zayıflıyor: Gundlach ve Yardeni’den kritik enflasyon uyarısı

DoubleLine Capital CEO’su Jeffrey Gundlach, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir sonraki toplantısında faiz indirimi yapmasının mevcut ekonomik koşullarda mümkün görünmediğini söyledi. Gundlach’a göre enflasyondaki dirençli görünüm ve tahvil piyasasındaki fiyatlamalar, Fed’in gevşeme adımı atmasını zorlaştırıyor.

Oluşturma Tarihi 18 Mayıs 2026 09:45

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, piyasalarda yıl içinde iki faiz indirimi beklentisinin hakim olduğunu ancak enflasyonun bu beklentileri boşa çıkardığını ifade etti. İki yıllık ABD Hazine tahvili faizinin, Fed fonlama faiz oranının yaklaşık 50 baz puan üzerinde bulunduğunu hatırlatan Gundlach, bu tablo karşısında faiz indiriminin gerçekçi olmadığını dile getirdi.

Fed Başkanlığı görevine yeni başlayan Kevin Warsh'ın zorlu bir ekonomik ortamda görevi devraldığına dikkat çeken Gundlach, DoubleLine'ın analizlerine göre açıklanacak bir sonraki manşet TÜFE verisinin yüzde 4 seviyelerinde gelebileceğini belirtti. Buna rağmen ABD borsalarının dalgalı süreçte güçlü duruşunu koruduğunu vurgulayan yatırımcı, "Fed enflasyon konusunda adım atmadığında bile piyasalar yükselmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Yardeni Research Başkanı ve Baş Yatırım Stratejisti Ed Yardeni de Fed'e yönelik dikkat çeken uyarılarda bulundu. Yardeni'ye göre yatırımcıların enflasyon kaygıları artarken, Fed'in tahvil piyasasındaki gelişmelerin gerisinde kalması durumunda borçlanma maliyetleri üzerindeki kontrolü zayıflayabilir.

Yardeni, mevcut ekonomik görünümde Fed'in haziran toplantısında güvercin mesajlarını geri çekmesi gerektiğini savundu. Kurum tarafından yayımlanan değerlendirme notunda, Fed'in bunu başaramaması halinde yatırımcıların merkez bankasının enflasyonla mücadelede geride kaldığı sonucuna varabileceği ve bunun daha yüksek enflasyon risk primi talebine yol açabileceği ifade edildi.

Ayrıca Yardeni Research, Fed'in haziran toplantısında politika faizini sabit bırakacağını ancak daha sıkı bir para politikası duruşu sergileyeceğini öngörüyor. Kurumun analizine göre ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yükselişini sürdürürse, önümüzdeki haftalarda yüzde 4,75 ile yüzde 5 aralığına ulaşabilir. Yardeni, bu seviyelerin hem tahvil hem de hisse senedi piyasaları açısından önemli bir alım fırsatı yaratabileceğini belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 15 Mayıs 2026 09:32
Trump: Çin, ABD petrolü ve Boeing’den 200 uçak satın alacak Trump: Çin, ABD petrolü ve Boeing’den 200 uçak satın alacak 15 Mayıs 2026 09:27
Frankfurt Havalimanı’nın yolcu sayısı grevler nedeniyle azaldı Frankfurt Havalimanı’nın yolcu sayısı grevler nedeniyle azaldı 15 Mayıs 2026 09:20
Japonya’da toptan enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı Japonya’da toptan enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı 15 Mayıs 2026 09:19
Güney Kore’de tarihi ralli: Kospi 8 bin seviyesini gördü Güney Kore'de tarihi ralli: Kospi 8 bin seviyesini gördü 15 Mayıs 2026 09:19
Fed faiz artırımı beklentisi güçlendi: Tahvil piyasaları enflasyon riskini fiyatlıyor Fed faiz artırımı beklentisi güçlendi: Tahvil piyasaları enflasyon riskini fiyatlıyor 15 Mayıs 2026 09:15
Piyasalarda teknoloji rallisi bugün yerini satış baskısına bıraktı Piyasalarda teknoloji rallisi bugün yerini satış baskısına bıraktı 15 Mayıs 2026 09:10
Bir kilo altın kaç TL oldu? Bir kilo altın kaç TL oldu? 14 Mayıs 2026 16:40
ABD’de perakende satışlar Nisanda da arttı ABD'de perakende satışlar Nisanda da arttı 14 Mayıs 2026 16:34
ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı! Enflasyon baskısı yeniden gündemde ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı! Enflasyon baskısı yeniden gündemde 14 Mayıs 2026 16:07
Rus petrol ihracatı Nisan’da rekor kırdı: Gölge filo sevkiyatları zirveye ulaştı Rus petrol ihracatı Nisan’da rekor kırdı: Gölge filo sevkiyatları zirveye ulaştı 14 Mayıs 2026 14:42
ABD Hazine Bakanı’ndan Hürmüz yorumu: Çin’in çıkarı boğazın yeniden açılması ABD Hazine Bakanı’ndan Hürmüz yorumu: “Çin’in çıkarı boğazın yeniden açılması” 14 Mayıs 2026 14:09
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.367,6000 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 14367,6 Yüksek 14367,6
Açılış
45,5858 Değişim 0,0579 Son veri saati:
Düşük 45,5244 Yüksek 45,5823
Açılış
53,0368 Değişim 0,4400 Son veri saati:
Düşük 52,5992 Yüksek 53,0392
Açılış
6.650,5000 Değişim 110,256 Son veri saati:
Düşük 6561,634 Yüksek 6671,89
Açılış
110,2996 Değişim 4,4382 Son veri saati:
Düşük 108,2633 Yüksek 112,7015
Açılış
BİST En Aktif Hisseler