Fed faiz indirimi beklentileri zayıflıyor: Gundlach ve Yardeni’den kritik enflasyon uyarısı

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, piyasalarda yıl içinde iki faiz indirimi beklentisinin hakim olduğunu ancak enflasyonun bu beklentileri boşa çıkardığını ifade etti. İki yıllık ABD Hazine tahvili faizinin, Fed fonlama faiz oranının yaklaşık 50 baz puan üzerinde bulunduğunu hatırlatan Gundlach, bu tablo karşısında faiz indiriminin gerçekçi olmadığını dile getirdi.

Fed Başkanlığı görevine yeni başlayan Kevin Warsh'ın zorlu bir ekonomik ortamda görevi devraldığına dikkat çeken Gundlach, DoubleLine'ın analizlerine göre açıklanacak bir sonraki manşet TÜFE verisinin yüzde 4 seviyelerinde gelebileceğini belirtti. Buna rağmen ABD borsalarının dalgalı süreçte güçlü duruşunu koruduğunu vurgulayan yatırımcı, "Fed enflasyon konusunda adım atmadığında bile piyasalar yükselmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Yardeni Research Başkanı ve Baş Yatırım Stratejisti Ed Yardeni de Fed'e yönelik dikkat çeken uyarılarda bulundu. Yardeni'ye göre yatırımcıların enflasyon kaygıları artarken, Fed'in tahvil piyasasındaki gelişmelerin gerisinde kalması durumunda borçlanma maliyetleri üzerindeki kontrolü zayıflayabilir.

Yardeni, mevcut ekonomik görünümde Fed'in haziran toplantısında güvercin mesajlarını geri çekmesi gerektiğini savundu. Kurum tarafından yayımlanan değerlendirme notunda, Fed'in bunu başaramaması halinde yatırımcıların merkez bankasının enflasyonla mücadelede geride kaldığı sonucuna varabileceği ve bunun daha yüksek enflasyon risk primi talebine yol açabileceği ifade edildi.

Ayrıca Yardeni Research, Fed'in haziran toplantısında politika faizini sabit bırakacağını ancak daha sıkı bir para politikası duruşu sergileyeceğini öngörüyor. Kurumun analizine göre ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yükselişini sürdürürse, önümüzdeki haftalarda yüzde 4,75 ile yüzde 5 aralığına ulaşabilir. Yardeni, bu seviyelerin hem tahvil hem de hisse senedi piyasaları açısından önemli bir alım fırsatı yaratabileceğini belirtti.