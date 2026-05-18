CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları, ABD ve İran arasında gerginliklerin yeniden artması ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasıyla Güney Kore hariç negatif bir seyir izliyor.

AA

Oluşturma Tarihi 18 Mayıs 2026 10:10

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin beklentileri karşılamaması ve ABD-İran arasında tansiyonun yeniden artmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Petrol fiyatlarının jeopolitik risklerle yüksek seyrini koruması ve tahvil piyasalarındaki sert satış baskısı piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ekonomik veriler de yakından takip ediliyor. Çin'de sanayi üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 4,1 artsa da beklentilerin altında kaldı ve önceki aya göre yavaşlama eğilimi gösterdi. Perakende satışlar da yüzde 0,2 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Zayıf gelen Çin verileri bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri artırdı. Güney Kore piyasası yapay zeka teması nedeniyle çip talebi beklentilerinin güçlü kalmasıyla bölgede pozitif ayrıştı.

Öte yandan Japonya'da dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek 159,07 seviyesine çıktı. Dolar/yen paritesindeki artış ülkede enflasyon endişelerini körüklemesinin yanında tahvil faizlerinde de yukarı yönlü hareketi tetikledi.

Japonya'da 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,74'e çıkarak 1995'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,31 artışla 7.516 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,08 değer kaybıyla 60.747 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 kayıpla 4.111 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 azalışla 25.563 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,6 düşüşle 74.789 puan seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Yen’de düşüş derinleşiyor: Japonya’dan müdahale beklentisi güçleniyor Yen’de düşüş derinleşiyor: Japonya’dan müdahale beklentisi güçleniyor 15 Mayıs 2026 10:18
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 15 Mayıs 2026 10:06
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 15 Mayıs 2026 09:32
Trump: Çin, ABD petrolü ve Boeing’den 200 uçak satın alacak Trump: Çin, ABD petrolü ve Boeing’den 200 uçak satın alacak 15 Mayıs 2026 09:27
Frankfurt Havalimanı’nın yolcu sayısı grevler nedeniyle azaldı Frankfurt Havalimanı’nın yolcu sayısı grevler nedeniyle azaldı 15 Mayıs 2026 09:20
Japonya’da toptan enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı Japonya’da toptan enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı 15 Mayıs 2026 09:19
Güney Kore’de tarihi ralli: Kospi 8 bin seviyesini gördü Güney Kore'de tarihi ralli: Kospi 8 bin seviyesini gördü 15 Mayıs 2026 09:19
Fed faiz artırımı beklentisi güçlendi: Tahvil piyasaları enflasyon riskini fiyatlıyor Fed faiz artırımı beklentisi güçlendi: Tahvil piyasaları enflasyon riskini fiyatlıyor 15 Mayıs 2026 09:15
Piyasalarda teknoloji rallisi bugün yerini satış baskısına bıraktı Piyasalarda teknoloji rallisi bugün yerini satış baskısına bıraktı 15 Mayıs 2026 09:10
Bir kilo altın kaç TL oldu? Bir kilo altın kaç TL oldu? 14 Mayıs 2026 16:40
ABD’de perakende satışlar Nisanda da arttı ABD'de perakende satışlar Nisanda da arttı 14 Mayıs 2026 16:34
ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı! Enflasyon baskısı yeniden gündemde ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı! Enflasyon baskısı yeniden gündemde 14 Mayıs 2026 16:07
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.333,6600 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 14333,66 Yüksek 14333,66
Açılış
45,584 Değişim 0,0579 Son veri saati:
Düşük 45,5244 Yüksek 45,5823
Açılış
53,0313 Değişim 0,4418 Son veri saati:
Düşük 52,5992 Yüksek 53,041
Açılış
6.661,6670 Değişim 110,256 Son veri saati:
Düşük 6561,634 Yüksek 6671,89
Açılış
110,8257 Değişim 4,4382 Son veri saati:
Düşük 108,2633 Yüksek 112,7015
Açılış
BİST En Aktif Hisseler