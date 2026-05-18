Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da yüksek tansiyon iklimine geri dönüleceğine yönelik endişeler ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açacak bir anlaşmanın henüz sağlanmaması nedeniyle negatif seyrediyor.

AA

Oluşturma Tarihi 18 Mayıs 2026 10:43

ABD/İsrail-İran arasında savaşı sona erdirecek somut bir anlaşmaya varılamaması piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamalarının sürmesine neden oluyor.

Orta Doğu'da 8 Nisan'da sağlanan ateşkes kapsamında taraflar müzakere masasından olumlu bir sonuçla kalkamazken, her geçen gün yeni tehditkar açıklamalar söz konusu ateşkes sürecinin kırılgan yapısını gözler önüne seriyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerle enerji maliyetlerinin yüksek seyrini koruması ve İngiltere'de siyasi belirsizliklere yol açabilecek düzeydeki gelişmeler Avrupa gündeminin odağını oluşturuyor.

Bölgede enerji maliyetlerinin yüksek seyrini koruması halihazırdaki enflasyon korkularını körüklerken, piyasalarda Avrupa Merkez Bankası (ECB) yıl sonuna kadar toplam 3 faiz artışı yapabileceği fiyatlanmaya devam ediyor.

Bu hafta Avro Bölgesi ve İngiltere'de açıklanacak enflasyon verileri söz konusu risklerin seyrine ilişkin net bilgi sağlayacak. Analistler, İngiltere'deki enflasyon verilerinde olası hızlanma işaretlerinin ülke tahvil piyasasındaki satış baskısını artırabileceğini kaydetti.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD, Çin ve Rusya'nın "AB'yi sevmediğini" belirterek, "Bu güçlerin Avrupa Birliği'ni dağıtmak istemesinin nedeni, bir arada olduğumuzda çok daha güçlü olmamızdır." dedi.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 602 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 10.173 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 23.828 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2 düşüşle 48.120 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 azalışla 7.875 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 17.509 puanda bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

