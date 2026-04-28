ABD konut fiyatlarında yavaşlama: Aylık artış durdu, yıllık artış sınırlı kaldı

Verilere göre ABD'de konut fiyatları Şubat 2025 ile Şubat 2026 arasında yalnızca %1,7 oranında yükseldi. Ocak ayına ilişkin daha önce %0,1 olarak açıklanan artış ise %0,2'ye revize edildi. Bu tablo, yüksek mortgage faizleri ve zayıflayan alım gücünün konut piyasası üzerindeki etkisini sürdürdüğünü gösteriyor.

BÖLGELER ARASINDA BELİRGİN FARKLILIKLAR

Ülkedeki dokuz nüfus sayım bölgesi incelendiğinde fiyat hareketlerinin homojen olmadığı dikkat çekti. Şubat ayında en sert düşüş %1,1 ile Mountain bölgesinde yaşanırken, en güçlü artış %0,6 ile South Atlantic bölgesinde görüldü.

Yıllık bazda da benzer bir ayrışma öne çıktı. Mountain bölgesinde fiyatlar %0,7 gerilerken, Middle Atlantic bölgesinde %4,2 artış kaydedildi. Bu durum, ABD konut piyasasında bölgesel dinamiklerin güçlü şekilde etkili olduğunu ortaya koyuyor.

FHFA ENDEKSİ NEYİ ÖLÇÜYOR?

Federal Housing Finance Agency tarafından yayımlanan FHFA Konut Fiyat Endeksi, tek ailelik konutların değer değişimini izleyen kapsamlı göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. 50 eyalet ve 400'den fazla şehirden elde edilen satış verilerine dayanıyor ve 1970'lere kadar uzanan geniş bir veri setini kapsıyor.

Endeks, ağırlıklı tekrar satış yöntemiyle hesaplanarak milyonlarca konut işlemine dayanıyor.

ENDEKS YATAY SEYRETTİ

Şubat 2026 itibarıyla ABD genelinde FHFA endeks değeri 441,4 olarak açıklandı. Ocak ayında bu seviye 441,5 idi. Böylece endeks aylık bazda neredeyse değişim göstermedi.

Bölgesel endekslerde Mountain bölgesi 603,9 ile en yüksek seviyelerde yer alırken, East North Central bölgesi 378,5 ile daha düşük seviyelerde kaldı.

KONUT PİYASASINDA SOĞUMA SİNYALİ

Son veriler, pandemi sonrası hızlı yükseliş döneminin ardından ABD konut piyasasında daha dengeli ve yavaş bir seyre geçildiğini gösteriyor. Aylık fiyat değişiminin durması, talep tarafında güçlü bir ivme olmadığını ortaya koyuyor.

Yıllık %1,7'lik artış ise fiyatların hâlâ yükseldiğini ancak hızın belirgin biçimde zayıfladığını işaret ediyor.

YENİ VERİ MAYIS AYINDA AÇIKLANACAK

Federal Housing Finance Agency, bir sonraki Konut Fiyat Endeksi raporunu 26 Mayıs 2026'da yayımlayacak. Bu raporda mart ayına ilişkin veriler ile yılın ilk çeyrek sonuçları da yer alacak.

Kurum, Fannie Mae ve Freddie Mac gibi büyük mortgage finansman kurumlarını denetliyor ve ABD konut piyasasında trilyonlarca dolarlık finansal akışın düzenlenmesinde kritik rol oynuyor.