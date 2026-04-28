BlackRock uyardı: Enflasyon baskısı sürecek, tahvil getirileri yüksek kalacak

Kurumun stratejistleri Jean Boivin ve Wei Li'nin de yer aldığı değerlendirmede, Orta Doğu'daki son gerilim öncesinde bile enflasyon baskılarının yükselişte olduğuna dikkat çekildi. Raporda, savaşın tetiklediği petrol fiyat şokunun bu baskıları daha da artıracağı ve merkez bankalarını enflasyonu kontrol altına almak için sıkı para politikası uygulamaya zorlayacağı ifade edildi.

Artan enflasyonun, sabit getirili tahvillerin kupon değerini aşındırarak reel getirileri düşürdüğü ve bu varlıkların hisse senetlerine kıyasla cazibesini zayıflattığı vurgulanıyor. Bu durumun özellikle devlet tahvilleri açısından olumsuz bir tablo yarattığı belirtiliyor.

BlackRock, yapay zekadaki hızlı gelişmelerin şirket kârlılıklarını destekleyeceği beklentisiyle ABD ve gelişmekte olan piyasalardaki hisse senetlerine yönelik "ağırlık artır" görüşünü koruyor. Stratejistler, yüksek tahvil getirilerinin kalıcı olabileceğini ve uzun vadeli devlet tahvillerinin artık hisse senedi düşüşlerine karşı güçlü bir denge unsuru olmadığını düşünüyor.

Bu değerlendirme, ABD Merkez Bankası (Fed), Japonya Merkez Bankası (BOJ), İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararlarının açıklanacağı kritik bir haftada geldi. Piyasalar genel olarak faizlerin sabit tutulmasını beklerken, İran savaşı kaynaklı enflasyon risklerine ilişkin mesajlar yakından takip ediliyor.

Nitekim tahvil piyasaları da bu endişeleri yansıtıyor. ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirileri savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 40 baz puan yükselirken, para politikasına daha duyarlı olan 2 yıllık tahvil getirileri de benzer şekilde artış gösterdi.

Stratejistler, mevcut ortamda risk almaya devam ettiklerini belirterek, savaşın hükümetlerin enerji güvenliği ve savunma harcamalarına daha fazla kaynak ayırmasına yol açtığını, bunun da zaten yüksek olan kamu borcunu artırarak enflasyonu yukarı yönlü baskıladığını ifade etti. Bu çerçevede tahvillere kıyasla hisse senetlerini daha cazip bulduklarını belirten ekip, özellikle yapay zeka, enerji ve altyapı temalarına dikkat çekiyor.