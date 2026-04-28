İngiltere’de enflasyon beklentileri geriledi

İngiltere’de enflasyon beklentileri nisan ayında hem kısa hem de uzun vadede gerileyerek dikkat çekti.

Oluşturma Tarihi 28 Nisan 2026 09:18

YouGov'un Citi adına yaptığı aylık ankete göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mart ayındaki yüzde 5,4 seviyesinden nisanda yüzde 5,0'e düştü. Uzun vadeli beklenti ise yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye geriledi.

Raporda, mart ayında görülen sert yükselişin – yıllık bazda son 20 yılın en büyük aylık artışı – İran'daki savaşın tetiklediği yakıt fiyatlarındaki sıçramadan kaynaklandığı ve bu durumun "geçici bir anomali" olduğu ifade edildi.

Nisan verilerinin ise petrol fiyatlarında ve özellikle vadeli kontratlarda yaşanan kısmi gerilemeyle birlikte enflasyon beklentilerinin de aşağı yönlü hareket ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Analize göre, enerji piyasalarında toparlanmanın sürmesi halinde enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi devam edebilir. Ayrıca raporda, mevcut dalgalanmaların açıklanabilir olduğu ve beklentilerin genel olarak ılımlı bir görünüm sergilediği belirtilerek, bu verilerin daha sıkı para politikası için henüz güçlü bir gerekçe oluşturmadığı değerlendirmesine yer verildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

