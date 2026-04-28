Morgan Stanley’den kritik analiz: Aşağı yönlü riskler artıyor, yön belirsizliği sürüyor

Analistlere göre döviz piyasaları, savaşın enerji arzı üzerindeki etkilerine dair haberlere artık geçmişe kıyasla daha sınırlı tepki veriyor. Bu durum, yatırımcıların kısa vadeli jeopolitik gelişmelerden ziyade daha uzun vadeli makroekonomik dinamiklere odaklanmaya başladığını gösteriyor.

Banka, doların faiz farklarına kıyasla daha derin bir iskontoyla işlem gördüğüne yönelik piyasa görüşünün yaygınlaştığını belirtirken, buna rağmen tamamen negatif bir dolar pozisyonu almak konusunda temkinli yaklaşımını sürdürüyor.

Öte yandan analistler, enerji arzına yönelik risklerin piyasalarda yeterince fiyatlanmadığını vurguladı. Olası bir arz daralmasının büyüme beklentilerini zayıflatabileceği ve riskten kaçışı tetikleyebileceği ifade edilirken, böyle bir senaryoda güvenli liman talebiyle doların yeniden güç kazanabileceği değerlendirildi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüksek seviyelerini koruması ise doların kısa vadede dalgalı bir seyir izlemeye devam edebileceğine ve net bir yön bulmakta zorlanabileceğine işaret ediyor.