Fed faiz artırımı beklentisi güçlendi: Tahvil piyasaları enflasyon riskini fiyatlıyor

Tahvil piyasalarında yatırımcılar, Hürmüz Boğazı’nda devam eden blokajın küresel enerji arzını olumsuz etkileyebileceği endişesiyle yeniden enflasyon riskine odaklandı. Artan enerji maliyetlerinin enflasyonu yukarı taşıyabileceği beklentisi, Fed’in faiz politikalarına yönelik tahminleri de değiştirdi.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2026 09:15

Para piyasalarında oluşan yeni beklentilere göre, 2026 yılı sonuna kadar ABD Merkez Bankası'nın faiz artırma ihtimali yüzde 40 seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz hafta ise tahvil piyasalarında faiz beklentileri daha yatay bir görünüm sergiliyordu.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ FAİZ TAHMİNLERİNİ ETKİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılması planlanan zirvenin ardından, yatırımcılar Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgede tansiyonun yüksek kalması ve enerji arzına ilişkin risklerin devam etmesi halinde, piyasalarda Fed'in yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin daha da güçlenebileceği değerlendiriliyor.

Özellikle küresel enerji fiyatlarında yaşanabilecek yeni yükselişlerin, merkez bankalarının sıkı para politikalarını daha uzun süre sürdürmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

ENERJİ ARZI RİSKİ TAHVİL FAİZLERİNİ YUKARI TAŞIYOR

Makroekonomik göstergeler, Hürmüz Boğazı üzerinden geçen enerji arzındaki aksama riskinin tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre arz tarafındaki sorunların derinleşmesi, küresel enflasyon hedeflerinden sapmalara neden olabilir.

Bu süreçte yatırımcıların fiyatlamalarında, Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlar belirleyici olmaya devam ediyor. Artan enflasyon baskısı ve enerji maliyetleri, piyasalarda faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

