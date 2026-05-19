ABD'den Hindistan'a silah satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a Apache helikopterlerinin bakım destek hizmetleri ve ilgili ekipmanları ile M777A2 Ultra Hafif Obüsler için toplam 428,2 milyon dolarlık silah satışının onaylandığını açıkladı.

AA

Oluşturma Tarihi 19 Mayıs 2026 08:43

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan'a, Apache helikopterlerinin bakım destek hizmetleri ve ilgili ekipmanlarının satışını onaylayan karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu satışın tahmini toplam maliyetinin 198,2 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada, Hindistan'a tahmini toplam maliyeti 230 milyon dolar tutan M777A2 Ultra Hafif Obüslerin satışını onaylayan bir karar alındığı duyuruldu.

Her iki açıklamada da bu önerilen satışların, ABD-Hindistan stratejik ilişkisini güçlendirerek Hindistan'ın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştireceği ve ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği ifade edildi.

Hindistan Savunma Bakanlığı, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'dan yeni S-400 hava savunma sistemlerini de içeren 25 milyar dolarlık yeni askeri satın alım planını onayladığını duyurmuştu.

Hindistan, 2018'de Rusya ile 5,3 milyar dolarlık S-400 anlaşması imzalamış, anlaşma kapsamındaki 5 sistemden 2'si henüz teslim edilmemişti.

Rusya'dan S-400 füzeleri almasına rağmen Hindistan'ın ABD ile askeri ilişkileri devam ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

