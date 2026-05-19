İngiltere'de işsizlik oranı yükseldi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede işsizlik ocak-mart döneminde yüzde 5'e yükseldi. İşsizlik oranı yıllık bazda yüzde 0,5 artarken çeyreklik bazda yüzde 0,2 geriledi.

İngiltere'de çalışanların ikramiyeler hariç düzenli maaşlarındaki artış ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,4 yükseldi, ikramiyeler dahil maaşlardaki artış oranı ise yüzde 4,1 oldu.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş ilanlarının son beş yılın en düşük seviyesinde olması ve işsizliğin bir yıl öncesine göre daha yüksek olması nedeniyle iş gücü piyasasının zayıf seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Düzenli maaşlardaki artış oranının da yavaşladığını kaydeden McKeown, konaklama ve perakende gibi düşük ücretli sektörlerde yeni iş ilanları ve istihdamın düşük seyrettiğini ifade etti.