BofA, Alves Kablo’daki hisse oranını yüzde 5,5’in üzerine çıkardı

Bank of America (BofA), Merrill Lynch aracılığıyla Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinde önemli bir alım gerçekleştirdi.

Oluşturma Tarihi 21 Nisan 2026 11:57

Son Güncelleme Tarihi 21 Nisan 2026 11:58

17 Nisan 2026 tarihinde yapılan işlemler sonucunda bankanın şirketteki payı %5,54 seviyesine yükseldi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, BofA'nın %100 sahibi olduğu Merrill Lynch International üzerinden 3,76 – 3,78 TL fiyat aralığında işlem yaptığı belirtildi. Bu kapsamda toplam 29.123.115 adet hisse alımı yapılırken, 20.342.765 adet hisse satışı gerçekleştirildi.

İşlemler sonucunda net 8.780.350 adet pay alış yönünde pozisyon oluştu. Böylece Merrill Lynch International aracılığıyla Alves Kablo'daki dolaylı ortaklık oranı da artış göstermiş oldu.

Piyasa katılımcıları, söz konusu alımı yabancı yatırımcıların hisseye yönelik artan ilgisinin bir işareti olarak değerlendiriyor.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
