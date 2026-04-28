Fed faiz indirimine gidecek mi? İşte beklentiler...

Jerome Powell başkanlığında gerçekleşecek toplantının, mevcut görev süresi açısından son olması dikkat çekerken, BBVA Research analizine göre Fed'in politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit tutması öngörülüyor.

Fed, mart ayına kıyasla daha sakin bir jeopolitik ortamda toplantıya girse de, çekirdek PCE enflasyonundaki dirençli seyir ile perakende satışlar ve tarım dışı istihdam verilerindeki güçlü görünüm, Komite'nin temkinli ancak daha sıkı bir duruş sergilemesine neden olabilir.

Öte yandan Danske Bank, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından büyük çaplı politika sinyalleri beklemezken, yeni ekonomik projeksiyonlar ve faiz patikasının açıklanmayacak olması nedeniyle piyasaların odağının Powell'ın vereceği mesajlara kayacağını belirtiyor.

Bankaya göre, Powell'ın görev süresi sonrasında Fed Yönetim Kurulu'nda kalıp kalmayacağına dair olası açıklamalar da yakından izlenecek. Ayrıca Kevin Warsh'ın kurulda yer almasının, mevcut dengeler açısından önemli bir değişim anlamına gelebileceği ifade ediliyor.

Danske Bank, piyasalarda yıl sonuna kadar yalnızca sınırlı bir faiz indirimi fiyatlanmasına rağmen, Fed'in eylül ve aralık aylarında olmak üzere iki kez faiz indirimi yapacağı beklentisini koruyor. Banka, bu öngörünün temelinde ABD ekonomisinin büyüme hızının piyasa beklentilerinin altında kalacağı görüşünün yattığını vurguluyor.