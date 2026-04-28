Kanada’dan tarihi adım: İlk ulusal varlık fonu Canada Strong Fund kuruldu

Kanada Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, küresel ölçekte artan belirsizlik ve bölünmüşlük ortamında daha güçlü, dayanıklı ve bağımsız bir ekonomi inşa etmenin hedeflendiği vurgulandı.

Yeni stratejinin merkezinde; limanlar, madenler, ticaret ve enerji koridorları gibi büyük ölçekli projelerle ülkenin kaynak potansiyelinin daha etkin kullanılması, iç tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve hem yerel hem de uluslararası pazarlara erişimin artırılması yer alıyor.

Başlangıçta federal hükümet tarafından sağlanan 25 milyar Kanada dolarıyla oluşturulan fonun, özel sektörle birlikte Kanada'nın ekonomik dönüşümünü destekleyen şirketlere ve projelere yatırım yapacağı belirtildi. Yatırımların temiz ve geleneksel enerji, kritik mineraller, tarım ve altyapı gibi stratejik alanlara yönelmesi planlanıyor.

Fonun en dikkat çeken yönlerinden biri de elde edilen getirilerin yeniden yatırıma yönlendirilerek büyümenin sürdürülebilir hale getirilmesi olacak. Böylece zaman içinde Kanada için en yüksek getiri potansiyeline sahip alanlara daha fazla sermaye aktarılması hedefleniyor.

Ayrıca hükümet, bireysel yatırımcıların da bu sürece dahil olabilmesi için yeni bir finansal ürün geliştireceğini ve vatandaşların ülkenin büyümesinden doğrudan pay almasının sağlanacağını açıkladı.

François-Philippe Champagne ise fonun istihdamı artıracağını, inovasyonu hızlandıracağını ve Kanada'nın küresel rekabet gücünü önemli ölçüde yükselteceğini ifade etti.