Strategy’den 2 milyar dolarlık Bitcoin hamlesi: Hisse satışıyla 24 bin 869 BTC topladı

11-17 Mayıs tarihleri arasında toplam 24 bin 869 adet Bitcoin alan şirketin, son işlemler sonrası toplam BTC rezervi 843 bin 738 adede ulaştı. Böylece Strategy, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından biri olmayı sürdürdü.

Bitcoin alımlarının finansmanı için şirketin "at-the-market" (ATM) adı verilen hisse satış programlarını kullandığı belirtildi. STRC programı kapsamında yaklaşık 19,95 milyon adet hisse satan şirket, bu işlemden 1,95 milyar dolar net gelir elde etti. Ayrıca MSTR programı üzerinden gerçekleştirilen 430 bin 344 adetlik ek hisse satışıyla da 83,7 milyon dolar kaynak sağlandı.

Şirketin hisse satışlarından elde ettiği toplam 2,01 milyar dolarlık fonu doğrudan Bitcoin yatırımlarına yönlendirdiği ifade edilirken, son alımların ortalama maliyetinin Bitcoin başına 80 bin 985 dolar olduğu açıklandı.

Strategy'nin toplam Bitcoin yatırımı için bugüne kadar harcadığı tutarın 63,87 milyar dolara yükseldiği belirtilirken, şirketin ortalama BTC alım maliyetinin ise yaklaşık 75 bin 700 dolar seviyesinde olduğu aktarıldı.