CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Çin'de gayrimenkul yatırımları ve satışlardaki azalmaya bağlı olarak konut fiyatlarındaki düşüş nisanda da devam etti.

AA

Oluşturma Tarihi 18 Mayıs 2026 16:11

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Nisan 2026'da ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları, Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'ın dahil olduğu "birinci kuşak kentler"de yıllık yüzde 2,1, "ikinci kuşak"taki 31 büyük ölçekli kentte yüzde 3,3, "üçüncü kuşak"taki 35 orta ölçekli kentte yüzde 4,1 azaldı.

Ülkenin en büyük nüfusa sahip kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yüzde 3,7 artarken şehir, birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu.

İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 6,8, ikinci kuşak kentlerde yüzde 5,9 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 6,3 geriledi.

YENİ KONUT FİYATLARI NİSAN 2022'DEN BERİ GERİLİYOR

Çin'de yeni konut fiyatları Nisan 2022'den bu yana geriliyor. Kovid-19 salgını sonrası gayrimenkul yatırımlarında ve emlak piyasasında başlayan gerileme konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Ülkede gayrimenkul yatırımları 2023'te yüzde 9,6, 2024'te yüzde 10,6 ve 2025'te yüzde 17,2 geriledi. Yatırımlar, 2026'nın 4 ayında da yüzde 13,7 azaldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD’de sanayi üretimi son 14 ayın zirvesinde ABD’de sanayi üretimi son 14 ayın zirvesinde 15 Mayıs 2026 16:35
Japonya tahvil piyasasında tarihi zirve! 30 yıllık getiri ilk kez yüzde 4’ü aştı Japonya tahvil piyasasında tarihi zirve! 30 yıllık getiri ilk kez yüzde 4’ü aştı 15 Mayıs 2026 15:40
İngiltere tahvil piyasasında hareketlilik İngiltere tahvil piyasasında hareketlilik 15 Mayıs 2026 15:36
BofA’dan piyasalara haziran uyarısı: S&P 500’de düzeltme riski BofA’dan piyasalara haziran uyarısı: S&P 500’de düzeltme riski 15 Mayıs 2026 13:27
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 15 Mayıs 2026 13:12
Rusya’dan BRICS açıklaması: Küresel ekonomideki payı artmaya devam edecek Rusya'dan BRICS açıklaması: Küresel ekonomideki payı artmaya devam edecek 15 Mayıs 2026 13:10
Almanya’da konut inşaatı sektörüne güven azaldı: Son 4 yılın en sert düşüşü Almanya'da konut inşaatı sektörüne güven azaldı: Son 4 yılın en sert düşüşü 15 Mayıs 2026 11:46
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 15 Mayıs 2026 11:10
Alman ekonomisinde yavaşlama bekleniyor Alman ekonomisinde yavaşlama bekleniyor 15 Mayıs 2026 10:53
Asya borsaları bir ülke hariç negatif seyrediyor Asya borsaları bir ülke hariç negatif seyrediyor 15 Mayıs 2026 10:41
AB’den Hırvatistan’a 1,7 milyar euroluk savunma kredisi: SAFE anlaşması imzalandı AB’den Hırvatistan’a 1,7 milyar euroluk savunma kredisi: SAFE anlaşması imzalandı 15 Mayıs 2026 10:22
Yen’de düşüş derinleşiyor: Japonya’dan müdahale beklentisi güçleniyor Yen’de düşüş derinleşiyor: Japonya’dan müdahale beklentisi güçleniyor 15 Mayıs 2026 10:18
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.169,8300 Değişim 292,22 Son veri saati:
Düşük 14050,26 Yüksek 14342,48
Açılış
14.169,8300 Değişim 292,22 Son veri saati:
Düşük 14050,26 Yüksek 14342,48
Açılış
45,5847 Değişim 0,0579 Son veri saati:
Düşük 45,5244 Yüksek 45,5823
Açılış
53,0995 Değişim 0,5338 Son veri saati:
Düşük 52,5992 Yüksek 53,133
Açılış
6.689,6120 Değişim 142,749 Son veri saati:
Düşük 6561,634 Yüksek 6704,383
Açılış
112,8789 Değişim 5,3630 Son veri saati:
Düşük 108,2633 Yüksek 113,6263
Açılış
BİST En Aktif Hisseler