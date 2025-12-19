CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi BoJ politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

BoJ politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Japonya Merkez Bankası (BOJ), cuma günü kısa vadeli faiz oranını oy birliğiyle yüzde 0,50'den yüzde 0,75'e yükseltti. Bu son 30 yılın en yüksek faiz oranı olarak kayıtlara geçti.

Oluşturma Tarihi 19 Aralık 2025 08:49

Son Güncelleme Tarihi 19 Aralık 2025 08:51

Japonya Merkez Bankası (BOJ), cuma günü kısa vadeli faiz oranını oybirliğiyle yüzde 0,50'den yüzde 0,75'e yükseltti. Karar, Ocak ayından bu yana ilk faiz artışı olurken, Japonya'da faizleri 1995'ten bu yana görülmeyen seviyelere taşıdı.

BOJ açıklamasında, ücret artışlarıyla desteklenen enflasyon görünümü sayesinde yüzde 2'lik hedefe istikrarlı biçimde ulaşılacağına olan güvenin arttığı belirtildi. Banka, "Politika değişikliğinden sonra reel faiz oranlarının önemli ölçüde negatif kalması ve uyumlu finansal koşulların ekonomik aktiviteyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam etmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Merkez bankası, ekonomik ve fiyat görünümünün tahminlerle uyumlu ilerlemesi halinde faiz artırımlarına devam edileceğini bildirdi. Açıklamada, Japon ekonomisinin bazı zayıflıklara rağmen ılımlı bir toparlanma sergilediği, işgücü piyasasının sıkı kaldığı ve şirket kârlarının genel olarak yüksek seviyelerde seyrettiği ifade edildi.

BOJ, temel enflasyonun ılımlı biçimde yükselmeyi sürdürdüğünü, enflasyon beklentilerinin arttığını ve ücret ile fiyatların birlikte ılımlı yükseldiği mekanizmanın korunmasının yüksek ihtimal olduğunu belirtti. Tüketici enflasyonunun gelecek mali yılın ilk yarısında yüzde 2'nin altına gerileyebileceği, sonrasında yeniden yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de otomobil üretimi kasımda geriledi İngiltere'de otomobil üretimi kasımda geriledi 19 Aralık 2025 09:00
Goldman Sachs’dan 2026 yılı için emtia beklentileri: Bakırda artış yaşanacak! Goldman Sachs'dan 2026 yılı için emtia beklentileri: Bakırda artış yaşanacak! 19 Aralık 2025 08:58
BoJ politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı BoJ politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı 19 Aralık 2025 08:49
İngiltere’de konut satışları üç yılın zirvesinde İngiltere’de konut satışları üç yılın zirvesinde 19 Aralık 2025 08:46
ABD enflasyon verileri beklentilerin altında ABD enflasyon verileri beklentilerin altında 18 Aralık 2025 16:34
ECB 3 temel politika faizi için kararını açıkladı ECB 3 temel politika faizi için kararını açıkladı 18 Aralık 2025 16:28
İngiltere Merkez Bankası,faizi 25 baz puan düşürdü İngiltere Merkez Bankası,faizi 25 baz puan düşürdü 18 Aralık 2025 15:11
Alman hükümeti 2026’da yarım trilyon avrodan fazla borçlanacak Alman hükümeti 2026'da yarım trilyon avrodan fazla borçlanacak 18 Aralık 2025 14:08
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 18 Aralık 2025 13:35
Brent petrolün varili 59,95 dolar Brent petrolün varili 59,95 dolar 18 Aralık 2025 10:05
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 18 Aralık 2025 10:03
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 18 Aralık 2025 09:57
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.341,9000 Değişim 63,18 Son veri saati:
Düşük 11291,08 Yüksek 11354,26
Açılış
42,8044 Değişim 0,1094 Son veri saati:
Düşük 42,7253 Yüksek 42,8347
Açılış
50,1756 Değişim 0,1768 Son veri saati:
Düşük 50,1384 Yüksek 50,3152
Açılış
5.972,2260 Değişim 63,458 Son veri saati:
Düşük 5931,092 Yüksek 5994,55
Açılış
92,5125 Değişim 4,0540 Son veri saati:
Düşük 88,7804 Yüksek 92,8344
Açılış
BİST En Aktif Hisseler