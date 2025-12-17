CANLI BORSA
ABD'de mortgage başvuruları geriledi

ABD Mortgage Bankers Association (MBA) verilerine göre, 12 Aralık 2025 ile biten haftada mortgage başvuruları bir önceki haftaya kıyasla %3,8 azaldı.

17 Aralık 2025

Mevsimsel olarak düzeltilmiş Market Composite Endeksi %3,8 gerilerken, düzeltilmemiş endeks %5 düşüş kaydetti. Refinance endeksi bir haftada %4 azalsa da, yıllık bazda %86 artış gösterdi. Mevsimsel olarak düzeltilmiş satın alma endeksi %3 düşerken, düzeltilmemiş endeks %7 geriledi ve geçen yılın aynı haftasına göre %13 artış kaydetti.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, FOMC toplantısı sonrası mortgage faizlerinin yükselmesiyle başvuruların hafifçe gerilediğini belirtti. Refinance payı %59'a çıkarak Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ayarlanabilir faizli mortgage (ARM) payı %7,2, FHA payı %19,5, VA payı %16,6 ve USDA payı %0,4 oldu.

Faiz oranlarında ise karışık bir seyir izlendi. 30 yıllık sabit oranlı mortgage'ler için standart krediler %6,38'e yükseldi, jumbo krediler %6,44'e gerilerken, FHA destekli mortgage %6,12'ye çıktı. 15 yıllık sabit oranlı mortgage %5,72 seviyesinde gerçekleşti. 5/1 ARM ise %5,63'e yükseldi. Puanlarda ve efektif faizlerde de değişiklikler gözlemlendi, bazı kredilerde artış, bazılarında düşüş kaydedildi.

