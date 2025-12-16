Rus petrolünde fiyat savaştan bu yana en düşük seviyede!

CANLI BORSA
Yaptırımların etkisinin artmasıyla birlikte, Rus petrolünün fiyatı Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana en düşük seviyeye indi.

Rusya'nın ham petrol fiyatı, artan yaptırımların etkisiyle uygulanan indirimlerin derinleşmesi ve küresel gösterge vadeli işlemlerdeki düşüşle birlikte, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana en düşük seviyeye indi.

Argus Media verilerine göre, Rus petrol ihracatçıları, Baltık ve Kazmino limanlarından yaptıkları sevkiyatlarda varil başına ortalama 40 doların biraz üzerinde gelir elde ediyor. Rosneft ve Lukoil gibi büyük üreticilere yönelik yeni yaptırımların da etkisiyle, fiyatlar son üç ayda yüzde 28 oranında geriledi.

Batılı ülkelerin Rus petrol ticaretine yönelik baskıyı artırması, Moskova'nın satış ve teslimat süreçlerini daha da zorlaştırıyor. Bu önlemler, Hindistan gibi Rusya'nın önde gelen müşterilerini de hedef alıyor. Aynı zamanda, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte, gösterge ham petrol fiyatı Mayıs ayından bu yana ilk kez 60 doların altına geriledi.

Petrol gelirleri, Moskova'nın savaş finansmanında kritik rol oynarken, Trump yönetimi ise çatışmayı sonlandırmak için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Öte yandan, Hindistan bu ay Rusya'dan yapılan petrol ithalatının günlük 800 bin varil civarına düşmesini bekliyor. Çinli rafinerilerin ise Rus petrolü için yılın en büyük indiriminden yararlandığı bildirildi.

