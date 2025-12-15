Borsa günün ilk yarısında yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 değer kazanarak 11.449,23 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 15 Aralık 2025 13:27

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 137,92 puan ve yüzde 1,22 artışla 11.449,23 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 63,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,25 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 4,7 ile orman kağıt basım, en çok düşen ise yüzde 3,79 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda bu hafta açıklanacak büyük merkez bankalarının para politikası kararları, yatırımcıların odağında yer alırken yurt içinde BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi 11.605,30 puana yakın seyrederek yaklaşık son üç ayın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, günün geri kalanında New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

