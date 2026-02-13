CANLI BORSA
Rusya Merkez Bankası ilave faiz indirimine mi gidecek?

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyon baskısı ve beklentileri konusunda zirve noktayı geride bıraktıklarını belirterek “Gelecek toplantılarda politika faiz oranını düşürmeye devam edebileceğimiz konusunda daha fazla güvenimiz var.” dedi.

13 Şubat 2026

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, başkent Moskova'da, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 15,5'e indirme kararının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon oranı ve beklentilerine ilişkin verileri yakından analiz etmeye devam ettiklerini anlatan Nabiullina, "Enflasyonist baskının zirvesinin geçen ay yaşandığını düşünüyoruz. Her ne kadar bizim görüşümüze göre ikincil etkiler sınırlı olsa da enflasyon beklentilerinin zirvesinin de geride kaldığını umuyoruz." diye konuştu.

Politika faizinin seyri konusunda Rusya Merkez Bankasının temel senaryosu çerçevesinde hareket etmeye devam ettiklerini belirten Nabiullina, "Gelecek toplantılarda politika faiz oranını düşürmeye devam edebileceğimiz konusunda daha fazla güvenimiz var." ifadelerini kullandı.

Nabiullina, politika faiz oranını düşürme konusunda taahhütte bulunmadıklarını vurgulayarak gerekli kararı tüm verileri analiz ederek verdiklerinin altını çizdi.

Petrol fiyatlarıyla ilgili çeşitli risklerin bulunduğunu belirten Nabiullina, "Petrol fiyatları, mevcut seviyelerden temel senaryomuzda yer alan seviyelere geri dönmezse bu durum, döviz kanalı aracılığıyla enflasyonu hızlandırabilir. Rus petrol ihracatçıları için durum, yaptırım kısıtlamaları nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor." değerlendirmesini yaptı.

