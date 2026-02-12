Morgan Stanley: İngiltere’de faiz indirimi beklentisi güçleniyor

Küresel piyasalarda para politikalarına dair beklentiler yeniden şekil alıyor. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, İngiltere ekonomisine ilişkin son verilerin ardından, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) mart ayında faiz indirimine gidebileceği öngörüsünü paylaştı. Bankanın Avrupa ekonomileri stratejisti Bruna Skarica, büyüme performansındaki zayıflığın, para politikasında gevşeme ihtimalini artırdığını ifade etti.

BÜYÜME VERİLERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

İngiltere ekonomisi, 2025 yılının son çeyreğinde yalnızca %0,1 büyüdü. Bu oran, BoE'nin %0,2'lik tahmininin altında gerçekleşti. Ancak uzmanlar, verideki sapmanın önemli bir kısmının önceki büyüme rakamlarındaki aşağı yönlü revizyonlardan kaynaklandığını belirtiyor. Örneğin, Kasım ayı büyümesi %0,3'ten %0,2'ye çekildi.

Morgan Stanley'e göre, zayıf büyüme görünümü, para politikasında daha erken bir gevşemeye kapı açabilir. Analistler, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın kalıcı olmaması için BoE'nin destekleyici adımlar atabileceğini vurguluyor.

FAİZ İNDİRİMİ OLASILIĞI ARTIYOR

Skarica, mevcut tabloya rağmen ekonomik toparlanma ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti. Bankaya göre, merkez bankasının olası müdahalesi ve küresel ekonomide beklenen canlanma, İngiltere'de büyümenin yeniden hız kazanmasına yardımcı olabilir.

Uzmanlar, mart ayında gerçekleştirilecek bir faiz indiriminin finansal koşulları gevşeterek yatırımları ve tüketimi destekleyebileceğini ifade ediyor. Bu durum özellikle konut piyasası ve kredi kanalları açısından kritik önem taşıyor.

Morgan Stanley, 2026 boyunca daha dengeli bir büyüme beklentisi öne sürerken, 2027'de ekonomik aktivitenin daha belirgin bir toparlanma sürecine girebileceğini öngörüyor.

SİYASİ BELİRSİZLİKLER RİSK UNSURU

Öte yandan, risk tamamen ortadan kalkmış değil. İngiltere'deki iç siyasi gelişmeler ve küresel jeopolitik gelişmeler, ekonomik beklentiler üzerinde baskı oluşturabilecek faktörler arasında yer alıyor. Siyasi belirsizliklerin devam etmesi durumunda, para politikası kararlarının daha temkinli bir şekilde alınması bekleniyor.

Bu nedenle mart ayı faiz indirimi beklentisi güçlenmiş olsa da, nihai kararın gelecek veri akışı ve risk faktörlerine bağlı olacağı vurgulanıyor. Piyasalar şu anda BoE'nin bir sonraki toplantısında açıklayacağı büyüme ve enflasyon verilerini yakından takip ediyor.