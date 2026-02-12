Bakır fiyatları arz endişeleri ve zayıf dolarla yükselişte!

CANLI BORSA
Çin’den gelen alımlar Ay Yeni Yılı öncesi yavaşlasa da, arz sıkıntısı ve ABD dolarındaki zayıflama bakır fiyatlarını yukarı taşıdı. Londra Metal Borsası’nda ton başına 13.166,50 dolara çıkan bakır, küresel talep beklentileriyle destekleniyor.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2026 09:57

12 Şubat'ta Şanghay saatiyle 10:43'te (Vietnam saatiyle 09:43), Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları %0,5 artışla ton başına 13.166,50 dolara yükseldi. Yatırımcılar, küresel imalat, yeşil dönüşüm ve yapay zekâ sektörlerinden gelen talep beklentilerini koruyor. Öte yandan, madenlerdeki cevher kalitesindeki düşüş arz üzerinde baskı yaratıyor.

Çin başta olmak üzere hedge fonlarından gelen sermaye girişleri, son aylardaki fiyat artışına katkı sağladı. Ayrıca zayıflayan ABD doları, diğer para birimlerini elinde bulunduran alıcılar için emtiaları daha uygun fiyatlı hâle getirerek piyasayı destekliyor.

Minmetals Futures baz metaller araştırmaları başkanı Wu Kunjin, önümüzdeki haftaki tatil öncesinde Çin'den gelen alım baskısının azaldığını, buna karşın uluslararası piyasalarda riskli varlıklara talebin hâlâ yüksek olduğunu belirtti.

Mysteel Global'in fabrika anket verilerine göre, Çin'de rafine bakırın spot işlem hacmi 11 Şubat'ta 13.400 tona gerileyerek, 2 Şubat'taki 38.000 tonluk zirvenin oldukça altında kaldı.

Diğer metallerde de yükseliş eğilimi görüldü. Endonezya'daki dünyanın en büyük nikel madeninde yaşanan üretim kesintileri sonrası nikel fiyatları üst üste beşinci gün artış göstererek %0,6 yükseldi. Singapur'da demir cevheri fiyatları ise %0,3 artışla ton başına 100,25 dolara ulaştı.

