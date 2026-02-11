Çin’in para politikası demir cevheri fiyatlarını hafifçe yükseltti

ANZ Research analistleri, fiyatlardaki bu hareketin PBoC'nin açıklamalarıyla paralellik gösterdiğini belirtiyor.

Banka, makul bir fiyat toparlanmasını ve istikrarlı ekonomik büyümeyi destekleyen "orta derecede gevşek" politika duruşunu sürdürme taahhüdünü yineliyor. Bu açıklama, vadeli işlemlerde istikrarın korunmasında önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte analistler, piyasadaki karşı rüzgarların arttığına dikkat çekiyor. Çin'deki demir talebindeki yapısal düşüş ve bunun önüne geçecek güçlü bir teşvik olasılığının düşük olması, fiyatlar üzerinde baskı unsuru oluşturuyor.

Piyasa aktörleri ayrıca Gine'deki büyük Simandou madenindeki üretim artışını da yakından izliyor; üretimdeki artışın piyasa duyarlılığı üzerinde olumsuz etkisinin giderek güçlenebileceği öngörülüyor.