Çin’in para politikası demir cevheri fiyatlarını hafifçe yükseltti

Demir cevheri fiyatları, Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) ılımlı gevşek para politikası duruşunu teyit etmesinin ardından hafif bir artış kaydetti. Asya seansında demir cevheri, %0,2 yükselerek Dalian Emtia Borsası’nda ton başına 764,50 yuan seviyesine ulaştı.

11 Şubat 2026

ANZ Research analistleri, fiyatlardaki bu hareketin PBoC'nin açıklamalarıyla paralellik gösterdiğini belirtiyor.

Banka, makul bir fiyat toparlanmasını ve istikrarlı ekonomik büyümeyi destekleyen "orta derecede gevşek" politika duruşunu sürdürme taahhüdünü yineliyor. Bu açıklama, vadeli işlemlerde istikrarın korunmasında önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte analistler, piyasadaki karşı rüzgarların arttığına dikkat çekiyor. Çin'deki demir talebindeki yapısal düşüş ve bunun önüne geçecek güçlü bir teşvik olasılığının düşük olması, fiyatlar üzerinde baskı unsuru oluşturuyor.

Piyasa aktörleri ayrıca Gine'deki büyük Simandou madenindeki üretim artışını da yakından izliyor; üretimdeki artışın piyasa duyarlılığı üzerinde olumsuz etkisinin giderek güçlenebileceği öngörülüyor.

