Yıllar sonra bir ilk: Venezuella'dan İsrail'e petrol sevkiyatı!

Yıllar sonra bir ilk: Venezuella'dan İsrail'e petrol sevkiyatı!

ABD’nin Maduro’yu gözaltına almasının ardından yeniden açılan Venezuela petrol ihracatında rota İsrail’e çevrildi. Bazan Grubu’na yönelik olduğu belirtilen sevkiyatın gerçekleşmesi halinde, bu 2020’den bu yana İsrail’e yapılan ilk teslimat olacak.

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2026 13:54

Ham petrol yüklü tankerin, İsrail'in en büyük rafineri şirketi Bazan Grubu'na doğru yola çıktığı belirtiliyor.

Venezuela Enformasyon Bakanı Miguel Pérez Pirela ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu sevkiyat haberini alıntılayarak iddiaları "uydurma" olarak niteledi.

Yılın başında ABD güçlerinin Nicolás Maduro'yu gözaltına almasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrol satışlarının kontrolünü devralacaklarını açıklamıştı.

İsrail tarafı ise ham petrol tedarik kaynaklarına ilişkin bilgi paylaşmıyor. Ayrıca tankerlerin, İsrail limanlarına yaklaşırken zaman zaman dijital takip sistemlerinden sinyal vermeyi durdurduğu ifade ediliyor.

Enerji veri şirketi Kpler'in verilerine göre, sevkiyatın İsrail'e ulaşması halinde bu, 2020 yılının ortasından bu yana gerçekleşen ilk teslimat olacak. O dönemde yaklaşık 470 bin varillik petrol gönderimi yapılmıştı. Oil Refineries adıyla da bilinen Bazan Grubu konuya ilişkin yorum yapmazken, İsrail Enerji Bakanlığı da ülkenin ham petrol tedarik kaynaklarına dair açıklamada bulunmadı.

Maduro yönetimi döneminde Venezuela'nın petrol üretiminin önemli bölümü Çin'e ihraç ediliyordu. Ancak son bir ay içinde Hindistan, İspanya, ABD ve İsrail'deki alıcılara da sevkiyat gerçekleştirildiği bildiriliyor.

