ABD, Venezuela’da petrol ve gaz üretimi için genel bir lisans yayımladı

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'nın petrol ve doğal gaz sektöründe faaliyet gösterilmesini kolaylaştıracak yeni bir genel lisans yayımladı. Bu adım, Ocak ayında Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ele geçirilmesinin ardından Washington'un Venezuela enerji sektörüne yönelik yaptırımları gevşetme sürecinin bir parçası olarak geliyor. Önceki dönemde petrol ihracatı, depolama, ithalat ve satışları kolaylaştırmak için bazı genel lisanslar verilmişti.

Yeni lisans, petrol sondaj şirketlerinin Venezuela'da özel ekipman kullanmasına ve ülkenin günlük yaklaşık 1 milyon varil olan üretimini artırmak için gerekli sondaj kulelerini ithal etmesine olanak sağlayacak ABD malı ekipman, teknoloji, yazılım ve hizmetlerinin sağlanmasını mümkün kılıyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi, bu adımın ham petrol üretimini önümüzdeki aylarda yüzde 20'ye kadar artırabileceğini belirtti.

Yayımlanan yetki belgesi, Venezuela hükümeti veya devlet enerji şirketi PDVSA ile yapılacak sözleşmelerin ABD yasalarına uygun olmasını ve anlaşmazlıkların Amerikan mahkemelerinde çözülmesini zorunlu kılıyor. Ayrıca yaptırım kapsamındaki kuruluşlara yapılacak ödemelerin ABD denetimli bir fonda tutulması gerekiyor.

Bu genel lisans, Venezuela'da petrol ve gaz arama, geliştirme veya üretim faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan düzenlemeler kapsamında ABD şirketlerine genişletilmiş yetki sağlıyor.