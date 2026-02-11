CANLI BORSA
Finans Ekonomi ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin ile rekabet adil ve verimli olabilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD-Çin ilişkilerinin “çok verimli” olabileceğini ve Pekin’i rakip olarak kabul etmekten memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2026 08:52

Brezilya'nın Sao Paolo kentinde düzenlenen BTG Pactual CEO Konferansı'nda konuşan Bessent, "ABD-Çin ilişkisi şu anda oldukça istikrarlı bir noktada. Rakip olacağız ama rekabetin adil olmasını istiyoruz. Çin'den kopmak istemiyoruz, ancak riskleri azaltmamız şart" ifadelerini kullandı.

Stratejik sektörlerde Çin'e karşı "egemenliği yeniden kazanma" hedefinde olduklarını belirten Bessent, özellikle kritik mineraller, yarı iletkenler ve ilaç sektörlerini ön plana çıkardı. Bessent, "Rakip olacağız, ama rekabet sizi güçlendirir ve durgunluktan korur" dedi.

Önümüzdeki haftalarda Bessent'in, Başkan Donald Trump'ın nisan ayında gerçekleştirmeyi planladığı Çin ziyareti öncesinde Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile görüşmesi bekleniyor. Hazine Bakanlığı, toplantının tarih ve yeri hakkında henüz detay paylaşmadı.

