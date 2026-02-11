Almanlar tatilde harcamayı katladı: Ortalama bütçe 1.636 euroya yükseldi

Hamburg merkezli Gelecek Soruları Vakfı'nın British American Tobacco desteğiyle gerçekleştirdiği ankete göre, Almanlar 2025'te tatilde kişi başı günlük ortalama 130 euro harcadı. Vakıf Bilimsel Direktörü Ulrich Reinhardt, artışı "olağanüstü bir sıçrama" olarak nitelendirdi ve tatilin Almanlar için yalnızca dinlenme değil, psikolojik bir denge unsuru hâline geldiğini vurguladı.

Araştırma, harcamaların tatil bölgesine göre değiştiğini de gösterdi: Almanya içi 122 euro, Avrupa'daki yabancı ülkelerde 128 euro. Yunanistan ve İspanya'da günlük harcama sırasıyla 147 ve 143 euroya yükseldi. Türkiye ve Hırvatistan ise daha uygun fiyatlı seçenekler arasında yer aldı; Türkiye'de günlük harcama 108 euro, Hırvatistan'da 97 euro olarak ölçüldü.

Tatil motivasyonu yüksek kalmaya devam ediyor: Katılımcıların yüzde 64'ü en az beş gün tatil yaptığını belirtirken, yüzde 44'ü yılda iki veya daha fazla kez seyahat ediyor. Reinhardt, 2026'nın yeni bir rekor yılı olabileceğini belirtti; ankete katılanların yüzde 66'sı önümüzdeki yıl en az bir beş günlük tatil planlıyor.

Popüler destinasyonlar arasında Avrupa'da İspanya ve İtalya öne çıkarken, Türkiye, Yunanistan ve Hırvatistan da Alman turistlerin radarında yer alıyor.