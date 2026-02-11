ABD ekonomisinde yüzde 5’in üzerinde büyüme beklentisi

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ihracattaki artış sayesinde ülke ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6'nın üzerinde büyüme kaydedebileceğini söyledi.

Lutnick, değerlendirmelerini ABD Senatosu Ödenekler Komitesi'nde düzenlenen "Ticaret Bakanlığında Geniş Bant Dağıtım Finansmanının Gözden Geçirilmesi" başlıklı oturumda paylaştı.

Senatörlerin doların son dönemdeki değer kaybıyla ilgili sorularını yanıtlayan Lutnick, "Dolar uzun yıllar boyunca ABD'nin ihracatını sınırlamak amacıyla yüksek tutuluyordu. Şu anki seviyesi ise daha doğal bir düzeyde" ifadelerini kullandı.

Bakan, ihracattaki yükselişin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesini desteklediğini vurguladı. ABD ekonomisinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 büyüdüğünü hatırlatan Lutnick, "Dördüncü çeyrekte yüzde 5'in üzerinde, ilk çeyrekte ise yüzde 6'yı aşan bir büyüme bekliyorum" dedi.

Ayrıca, gümrük vergilerinin etkisiyle ithalatın yavaşladığını ve bunun da GSYH büyümesine katkı sağladığını belirten Lutnick, Başkan Donald Trump'ın üretimi ABD'de yoğunlaştırma hedefi doğrultusunda imalat sektöründe istihdamın bu yıl önemli ölçüde artacağını söyledi.