CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD ekonomisinde yüzde 5’in üzerinde büyüme beklentisi

ABD ekonomisinde yüzde 5’in üzerinde büyüme beklentisi

ABD Hazine Bakanı Howard Lutnick, ihracattaki artış ve ithalattaki yavaşlamanın ekonomik büyümeyi desteklediğini belirterek, yılın dördüncü çeyreğinde ülke ekonomisinin yüzde 5’in üzerinde bir büyüme gösterebileceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2026 08:21

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ihracattaki artış sayesinde ülke ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6'nın üzerinde büyüme kaydedebileceğini söyledi.

Lutnick, değerlendirmelerini ABD Senatosu Ödenekler Komitesi'nde düzenlenen "Ticaret Bakanlığında Geniş Bant Dağıtım Finansmanının Gözden Geçirilmesi" başlıklı oturumda paylaştı.

Senatörlerin doların son dönemdeki değer kaybıyla ilgili sorularını yanıtlayan Lutnick, "Dolar uzun yıllar boyunca ABD'nin ihracatını sınırlamak amacıyla yüksek tutuluyordu. Şu anki seviyesi ise daha doğal bir düzeyde" ifadelerini kullandı.

Bakan, ihracattaki yükselişin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesini desteklediğini vurguladı. ABD ekonomisinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 büyüdüğünü hatırlatan Lutnick, "Dördüncü çeyrekte yüzde 5'in üzerinde, ilk çeyrekte ise yüzde 6'yı aşan bir büyüme bekliyorum" dedi.

Ayrıca, gümrük vergilerinin etkisiyle ithalatın yavaşladığını ve bunun da GSYH büyümesine katkı sağladığını belirten Lutnick, Başkan Donald Trump'ın üretimi ABD'de yoğunlaştırma hedefi doğrultusunda imalat sektöründe istihdamın bu yıl önemli ölçüde artacağını söyledi.

İlginizi Çekebilir
Enerji şirketi bp’nin karı azaldı Enerji şirketi bp'nin karı azaldı 10 Şubat 2026 11:55
Rusya’nın dış ticaret fazlası azaldı Rusya'nın dış ticaret fazlası azaldı 10 Şubat 2026 11:54
Bitcoin ve Ethereum spot ETF’lerine yatırım dönüyor Bitcoin ve Ethereum spot ETF’lerine yatırım dönüyor 10 Şubat 2026 11:43
ABD’de işten çıkarma dalgası büyüyor: Yapay zeka ve otomasyon etkisi ABD'de işten çıkarma dalgası büyüyor: Yapay zeka ve otomasyon etkisi 10 Şubat 2026 11:39
Barclays, 1 milyar sterlinlik hisse geri alım programı başlattı Barclays, 1 milyar sterlinlik hisse geri alım programı başlattı 10 Şubat 2026 10:50
Asya borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş sergiliyor Asya borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş sergiliyor 10 Şubat 2026 10:10
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 10 Şubat 2026 10:03
Bitcoin destek bulamayınca 70 bin doların altına düştü Bitcoin destek bulamayınca 70 bin doların altına düştü 10 Şubat 2026 10:02
Deutsche Bank: Yazılım ve teknoloji sektörleri spekülatif kredi piyasasında riskli Deutsche Bank: Yazılım ve teknoloji sektörleri spekülatif kredi piyasasında riskli 10 Şubat 2026 09:39
Fitch Ratings: Takaichi zaferi Japonya’da genişleyici mali politikayı işaret ediyor Fitch Ratings: Takaichi zaferi Japonya’da genişleyici mali politikayı işaret ediyor 10 Şubat 2026 09:35
Brent petrolün varili 68,65 dolar Brent petrolün varili 68,65 dolar 10 Şubat 2026 09:32
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 10 Şubat 2026 09:30
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.797,0400 Değişim 162,05 Son veri saati:
Düşük 13726,15 Yüksek 13888,2
Açılış
43,6445 Değişim 0,0225 Son veri saati:
Düşük 43,6201 Yüksek 43,6426
Açılış
52,0325 Değişim 0,1263 Son veri saati:
Düşük 51,8948 Yüksek 52,0211
Açılış
7.077,2680 Değişim 58,270 Son veri saati:
Düşük 7042,214 Yüksek 7100,484
Açılış
115,5586 Değişim 3,1176 Son veri saati:
Düşük 113,1318 Yüksek 116,2494
Açılış
BİST En Aktif Hisseler