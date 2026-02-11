CANLI BORSA
ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2026 08:57

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Şubat 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 57,69 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Fiyat, önceki raporda 55,87 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 53,42 dolar olacağı değerlendiriliyor. WTI için geçen ay yapılan fiyat tahmini 52,21 dolar olmuştu.

EIA, gelecek yıl için ise ortalama varil fiyatını Brent petrolde 53 dolar, WTI'da 49,34 dolar olarak tahmin ediyor.

ABD ve Kazakistan'daki üretim kesintileri petrol fiyatlarına yönelik görünümde belirleyici olmaya devam ediyor.

EIA'ya göre, ABD ve Kazakistan'daki plansız üretim kesintileri, ocak ayında kısa vadeli arzı daraltarak fiyatların yükselmesine yol açtı. ABD'de soğuk hava koşullarının üretimi ocakta günlük yaklaşık 320 bin varil azalttığı tahmin edilirken, Kazakistan'da Tengiz sahasındaki elektrik kesintileri, Rusya'nın Novorossiysk kentindeki ana ihracat terminalinde yaşanan insansız hava aracı saldırısı ve şiddetli hava koşulları üretimi günlük 400 bin varilin üzerinde düşürdü.

Ocakta toplam plansız kesintiler üst üste ikinci ay artarak yaklaşık 3 milyon varile yaklaştı ve Eylül 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı dönemde kuzey yarımkürede etkili olan soğuk hava koşullarının talebi artırması da fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı güçlendirdi.

Piyasalar ayrıca ABD'nin İran'a yönelik son politika adımlarına ilişkin belirsizliklere de tepki verdi. İran'ın ham petrol üretiminin şu aşamada istikrarlı kalacağı varsayılırken, Hürmüz Boğazı'ndan geçen akışları etkileyebilecek bir çatışmanın Orta Doğu'daki petrol ihracatını kısıtlama riski bulunuyor.

Bunun yanı sıra OPEC+, 1 Şubat'ta 2026'nın ilk çeyreğinde üretimi sabit tutma planlarını teyit etti. 2027 hedeflerinin 2026'nın son çeyreğine kadar açıklanması beklenmezken, tahmin döneminde öngörülen yüksek stok artışları nedeniyle grubun gelecek yıl üretimi artırması olası görülmüyor.

Venezuela'daki gelişmeler tahminler açısından önemli bir belirsizlik olmaya devam ediyor. Petrol ambargosu ve yaptırım kapsamındaki tankerlerin durdurulması, aralıkta ihracatın büyük bölümünü kesintiye uğratarak üretimde düşüşe yol açtı. Ocakta ise ticaret şirketleri Vitol ve Trafigura'ya Venezuela petrolünü taşıma lisansı verilmesinin ardından ihracatta toparlanma görüldü.

Venezuela'ya yönelik ABD yaptırımlarının gevşetilmesinin petrol fiyatları üzerinde ilave aşağı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar, önceki raporda 13 milyon 590 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 13 milyon 320 bin varil olacağı öngörülüyor. Önceki raporda bu tahmin 13 milyon 250 bin varil seviyesindeydi.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük ortalama 107 milyon 850 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 104 milyon 790 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2027'de ise küresel arzın günlük ortalama 108 milyon 750 bin varile, tüketimin ise 106 milyon 70 bin varile ulaşması bekleniyor.

