CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de hanehalkı borcu yükseldi

ABD'de hanehalkı borcu yükseldi

ABD'de hanehalkı borcu, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 1 artarak 18,8 trilyon dolara yükseldi.

AA

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2026 08:22

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Buna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1 artarak 18,8 trilyon dolara ulaştı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 191 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 740 milyar dolar arttı.

Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri (mortgage) almaya devam ederken söz konusu borç kalemi dördüncü çeyrekte 13,2 trilyon dolara yükseldi.

Geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 98 milyar dolarlık artış kaydeden konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 565 milyar dolar arttı.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,67 trilyon dolarla otomobil kredileri, 1,66 trilyon dolarla öğrenci kredileri ve 1,28 trilyon dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde, otomobil kredileri kaynaklı borçlar bir önceki çeyreğe kıyasla 12 milyar dolar, öğrenci kredileri kaynaklı borçlar 11 milyar dolar ve kredi kartı borçları 44 milyar dolar arttı.

Toplam temerrüt oranı geçen yılın son çeyreğinde kötüleşirken ödenmemiş borçların yüzde 4,8'inin bir tür temerrüt aşamasında olduğu kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Enerji şirketi bp’nin karı azaldı Enerji şirketi bp'nin karı azaldı 10 Şubat 2026 11:55
Rusya’nın dış ticaret fazlası azaldı Rusya'nın dış ticaret fazlası azaldı 10 Şubat 2026 11:54
Bitcoin ve Ethereum spot ETF’lerine yatırım dönüyor Bitcoin ve Ethereum spot ETF’lerine yatırım dönüyor 10 Şubat 2026 11:43
ABD’de işten çıkarma dalgası büyüyor: Yapay zeka ve otomasyon etkisi ABD'de işten çıkarma dalgası büyüyor: Yapay zeka ve otomasyon etkisi 10 Şubat 2026 11:39
Barclays, 1 milyar sterlinlik hisse geri alım programı başlattı Barclays, 1 milyar sterlinlik hisse geri alım programı başlattı 10 Şubat 2026 10:50
Asya borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş sergiliyor Asya borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş sergiliyor 10 Şubat 2026 10:10
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 10 Şubat 2026 10:03
Bitcoin destek bulamayınca 70 bin doların altına düştü Bitcoin destek bulamayınca 70 bin doların altına düştü 10 Şubat 2026 10:02
Deutsche Bank: Yazılım ve teknoloji sektörleri spekülatif kredi piyasasında riskli Deutsche Bank: Yazılım ve teknoloji sektörleri spekülatif kredi piyasasında riskli 10 Şubat 2026 09:39
Fitch Ratings: Takaichi zaferi Japonya’da genişleyici mali politikayı işaret ediyor Fitch Ratings: Takaichi zaferi Japonya’da genişleyici mali politikayı işaret ediyor 10 Şubat 2026 09:35
Brent petrolün varili 68,65 dolar Brent petrolün varili 68,65 dolar 10 Şubat 2026 09:32
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 10 Şubat 2026 09:30
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.797,0400 Değişim 162,05 Son veri saati:
Düşük 13726,15 Yüksek 13888,2
Açılış
43,6495 Değişim 0,0225 Son veri saati:
Düşük 43,6201 Yüksek 43,6426
Açılış
52,033 Değişim 0,1263 Son veri saati:
Düşük 51,8948 Yüksek 52,0211
Açılış
7.079,3240 Değişim 58,270 Son veri saati:
Düşük 7042,214 Yüksek 7100,484
Açılış
115,6289 Değişim 3,1176 Son veri saati:
Düşük 113,1318 Yüksek 116,2494
Açılış
BİST En Aktif Hisseler