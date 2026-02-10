ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 ile piyasa beklentilerine paralel arttı.

İthalat fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise değişim göstermedi.

İhracat fiyat endeksi de geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükseldi. Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Endeks, geçen yıl aralıkta yıllık bazda da yüzde 3,1 artış kaydetti.