ABD ve Bangladeş, karşılıklı ticaret anlaşmasında mutabakata vardı

Anlaşma kapsamında Bangladeş, kimyasallar, tıbbi cihazlar, makine ve motorlu taşıtlar ve parçaları, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanları, enerji ürünleri, soya ve süt ürünleri, sığır ve kümes hayvanları ile sert kabuklu yemişler ve meyveler dahil ABD menşeli sanayi ve tarım ürünlerine geniş kapsamlı "tercihli pazar erişimi" sağlamayı taahhüt etti.

ABD ise Bangladeş menşeli ürünlerde uygulanan karşılıklı gümrük vergisi oranını yüzde 19'a düşürecek ve bazı ürünlerin sıfır tarife avantajından yararlanmasını öngörecek. Ayrıca belirli tekstil ve hazır giyim ürünlerinin ABD'ye yüzde 0 gümrükle girmesine imkan tanıyacak bir mekanizma kurulacak. Bu mekanizmaya dahil edilecek ürün miktarı, ABD'den Bangladeş'e ihraç edilen tekstil girdileriyle bağlantılı olarak belirlenecek.

İki ülke, Bangladeş kaynaklı tarife dışı engellerin öncelikli alanlarda kaldırılması, Bangladeş'in ABD federal motorlu taşıt güvenliği ve emisyon standartlarına uygun araçları kabul etmesi, tıbbi cihaz ve ilaçlarda FDA sertifikalarının tanınması ve ithalat kısıtlamalarının kaldırılması konusunda da mutabık kaldı. Bangladeş ayrıca işçi hakları, çevrenin korunması, fikri mülkiyetin uygulanması ve yolsuzlukla mücadele standartlarını güçlendirmeyi taahhüt etti.

Anlaşmanın ticari kapsamında, uçak alımı, yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ABD tarım ürünü alımı ve 15 yıl içinde 15 milyar dolarlık enerji alımı da yer alıyor. Taraflar, anlaşmayı kısa sürede nihai hale getirip yürürlüğe girmeden önce gerekli iç hukuki prosedürleri tamamlamayı hedefliyor.

Hatırlanacağı üzere ABD, 2 Nisan 2025'te Bangladeş menşeli ürünlere yüzde 37 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış, 31 Temmuz 2025'te ise tarife oranı yüzde 20'ye düşürülmüştü.