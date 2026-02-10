CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD ve Bangladeş, karşılıklı ticaret anlaşmasında mutabakata vardı

ABD ve Bangladeş, karşılıklı ticaret anlaşmasında mutabakata vardı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD ile Bangladeş, ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla “Karşılıklı Ticaret Anlaşması” üzerinde anlaşmaya vardı.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 09:26

Anlaşma kapsamında Bangladeş, kimyasallar, tıbbi cihazlar, makine ve motorlu taşıtlar ve parçaları, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanları, enerji ürünleri, soya ve süt ürünleri, sığır ve kümes hayvanları ile sert kabuklu yemişler ve meyveler dahil ABD menşeli sanayi ve tarım ürünlerine geniş kapsamlı "tercihli pazar erişimi" sağlamayı taahhüt etti.

ABD ise Bangladeş menşeli ürünlerde uygulanan karşılıklı gümrük vergisi oranını yüzde 19'a düşürecek ve bazı ürünlerin sıfır tarife avantajından yararlanmasını öngörecek. Ayrıca belirli tekstil ve hazır giyim ürünlerinin ABD'ye yüzde 0 gümrükle girmesine imkan tanıyacak bir mekanizma kurulacak. Bu mekanizmaya dahil edilecek ürün miktarı, ABD'den Bangladeş'e ihraç edilen tekstil girdileriyle bağlantılı olarak belirlenecek.

İki ülke, Bangladeş kaynaklı tarife dışı engellerin öncelikli alanlarda kaldırılması, Bangladeş'in ABD federal motorlu taşıt güvenliği ve emisyon standartlarına uygun araçları kabul etmesi, tıbbi cihaz ve ilaçlarda FDA sertifikalarının tanınması ve ithalat kısıtlamalarının kaldırılması konusunda da mutabık kaldı. Bangladeş ayrıca işçi hakları, çevrenin korunması, fikri mülkiyetin uygulanması ve yolsuzlukla mücadele standartlarını güçlendirmeyi taahhüt etti.

Anlaşmanın ticari kapsamında, uçak alımı, yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ABD tarım ürünü alımı ve 15 yıl içinde 15 milyar dolarlık enerji alımı da yer alıyor. Taraflar, anlaşmayı kısa sürede nihai hale getirip yürürlüğe girmeden önce gerekli iç hukuki prosedürleri tamamlamayı hedefliyor.

Hatırlanacağı üzere ABD, 2 Nisan 2025'te Bangladeş menşeli ürünlere yüzde 37 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış, 31 Temmuz 2025'te ise tarife oranı yüzde 20'ye düşürülmüştü.

İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 09 Şubat 2026 12:49
Takaichi’nin zaferi sonrası dolar, yen karşısında geriledi Takaichi’nin zaferi sonrası dolar, yen karşısında geriledi 09 Şubat 2026 10:58
Çin, finans kuruluşlarını ABD tahvillerinde risk uyarısıyla uyardı Çin, finans kuruluşlarını ABD tahvillerinde risk uyarısıyla uyardı 09 Şubat 2026 10:54
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 09 Şubat 2026 10:02
Wells Fargo, altın fiyat tahminlerini büyük ölçüde yükseltti Wells Fargo, altın fiyat tahminlerini büyük ölçüde yükseltti 09 Şubat 2026 09:54
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 09 Şubat 2026 09:33
Kevin Warsh’ın Fed-Hazine planı Washington’da tartışma yarattı Kevin Warsh’ın Fed-Hazine planı Washington’da tartışma yarattı 09 Şubat 2026 09:27
ABD Hazine Bakanı Bessent: Altındaki dalgalanmanın kaynağı Çin ABD Hazine Bakanı Bessent: Altındaki dalgalanmanın kaynağı Çin 09 Şubat 2026 09:16
Piyasalar haftaya pozitif başladı Piyasalar haftaya pozitif başladı 09 Şubat 2026 09:11
Goldman Sachs’tan hisse piyasaları için dalgalanma uyarısı Goldman Sachs’tan hisse piyasaları için dalgalanma uyarısı 09 Şubat 2026 08:55
Petrol fiyatları, jeopolitik risklerin azalmasıyla geriledi Petrol fiyatları, jeopolitik risklerin azalmasıyla geriledi 09 Şubat 2026 08:52
Almanya’nın ihracatı arttı Almanya'nın ihracatı arttı 06 Şubat 2026 14:14
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.838,3800 Değişim 237,54 Son veri saati:
Düşük 13620,61 Yüksek 13858,15
Açılış
43,6194 Değişim 0,0406 Son veri saati:
Düşük 43,5744 Yüksek 43,615
Açılış
51,9624 Değişim 0,0983 Son veri saati:
Düşük 51,8992 Yüksek 51,9975
Açılış
7.063,9410 Değişim 131,651 Son veri saati:
Düşük 6992,701 Yüksek 7124,352
Açılış
114,7221 Değişim 4,6099 Son veri saati:
Düşük 113,0393 Yüksek 117,6492
Açılış
BİST En Aktif Hisseler