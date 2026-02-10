Bakır ve alüminyumda yükseliş ivme kaybetti

Bakır ve alüminyum fiyatları, Çinli yatırımcıların alımlarıyla desteklenen yükselişin uzun bir tatil dönemi öncesinde hız kesmesine rağmen elde edilen kazanımları korudu. Son iki işlem günündeki artışta, dünyanın en büyük metal tüketicisi Çin'de talep görünümü zayıf seyretse de ABD dolarındaki değer kaybı etkili oldu.

Bakır fiyatları, dolara yönelik güvenin azalması ve yatırımcıların para birimleri ile devlet tahvillerinden emtialara yönelmesiyle birlikte sanayi ve değerli metallerle eş zamanlı olarak yükselmişti. Ocak ayında Çinli yatırımcıların güçlü alımları ralliyi desteklerken, Ay Yeni Yılı tatilinin yaklaşmasıyla bu talebin yavaşladığı gözlendi.

Londra Metal Borsası'nda bakırın tonu yüzde 0,5 düşüşle 13.113,50 dolara geriledi. Bakır fiyatları 29 Ocak'ta 14.527,50 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Alüminyum fiyatı da yüzde 0,53 değer kaybederek ton başına 3.109 dolar seviyesine indi.