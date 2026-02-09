CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı 7 milyon 317 bin liraya çıktı

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 317 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 7 milyon 317 bin liraya çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 09 Şubat 2026 16:41

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 936 bin lira, en yüksek 7 milyon 410 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 artışla 7 milyon 317 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 260 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 891 milyon 627 bin 456,15 lira, işlem miktarı ise 1909,56 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 401 milyon 429 bin 534,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Seren Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 7.260.000,00 5.170,00
En Düşük 6.936.000,00 4.975,00
En Yüksek 7.410.000,00 5.280,00
Kapanış 7.317.000,00 5.212,80
Ağırlıklı Ortalama 7.291.459,46 5.203,42
Toplam İşlem Hacmi (TL) 13.891.627.456,15
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.909,56
Toplam İşlem Adedi 115

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 06 Şubat 2026 13:29
İspanya’da sanayi üretimi geriledi İspanya'da sanayi üretimi geriledi 06 Şubat 2026 13:08
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 06 Şubat 2026 13:02
Almanya’nın sanayi üretimi 2025’te geriledi Almanya’nın sanayi üretimi 2025’te geriledi 06 Şubat 2026 10:59
İngiltere konut fiyatlarında 14 ayın en hızlı artışı İngiltere konut fiyatlarında 14 ayın en hızlı artışı 06 Şubat 2026 10:56
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 06 Şubat 2026 09:58
ABD istihdam verileri Fed’in faiz politikasında esnekliği artırıyor ABD istihdam verileri Fed’in faiz politikasında esnekliği artırıyor 06 Şubat 2026 09:47
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 06 Şubat 2026 09:42
Hindistan Merkez Bankası faizi sabit tuttu Hindistan Merkez Bankası faizi sabit tuttu 06 Şubat 2026 08:18
ABD Hazine Bakanı: İranlı liderler dışarıya para aktarıyor ABD Hazine Bakanı: İranlı liderler dışarıya para aktarıyor 06 Şubat 2026 08:12
Amazon’a 59 milyon avro ceza! Amazon'a 59 milyon avro ceza! 05 Şubat 2026 14:37
JPMorgan: Fed’den 2025’te faiz indirimi beklentisi zayıf JPMorgan: Fed’den 2025’te faiz indirimi beklentisi zayıf 05 Şubat 2026 13:30
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.786,4200 Değişim 192,47 Son veri saati:
Düşük 13620,61 Yüksek 13813,08
Açılış
43,5958 Değişim 0,4324 Son veri saati:
Düşük 43,2442 Yüksek 43,6766
Açılış
51,8932 Değişim 0,4500 Son veri saati:
Düşük 51,4713 Yüksek 51,9213
Açılış
7.019,5510 Değişim 159,077 Son veri saati:
Düşük 6916,698 Yüksek 7075,775
Açılış
112,0975 Değişim 7,2521 Son veri saati:
Düşük 108,4863 Yüksek 115,7384
Açılış
BİST En Aktif Hisseler