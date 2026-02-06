ECB Anketi: Enflasyon orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrarlı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayımlanan Profesyonel Tahminciler Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların enflasyon beklentilerinde genel görünüm korunuyor.

Manşet enflasyonun 2026'da yüzde 1,8, 2027'de yüzde 2,0 ve 2028'de yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 ve 2027 tahminleri, 2025'in dördüncü çeyreğinde yapılan bir önceki anketteki seviyelerle aynı kaldı. 2028 tahmini ise ankete ilk kez eklendi.

Enerji ve gıda hariç çekirdek enflasyon (HICP) tüm dönemlerde yüzde 2,0 olarak öngörüldü. Uzun vadeli, 2030 yılına yönelik manşet ve çekirdek enflasyon beklentileri de yüzde 2,0 seviyesinde sabit tutuldu.

Reel GSYH büyümesi açısından, 2026 için beklenti yüzde 1,2, 2027 için yüzde 1,4 ve 2028 için yüzde 1,3 olarak belirlendi. Önceki ankete kıyasla 2026 büyüme tahmini 0,1 puan yukarı revize edilirken, 2027 tahmini değişmedi. 2026'daki yükselişin, 2025'in üçüncü çeyreğinde açıklanan güçlü ekonomik büyüme verilerinden kaynaklandığı belirtildi. Uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,3 seviyesinde sabit kaldı.

İşsizlik tahminlerinde ise 2026 ve 2027 için herhangi bir değişiklik yapılmadı. Katılımcılar, işsizlik oranının 2026'da yüzde 6,3, 2027'de yüzde 6,2 olmasını bekliyor. 2028 ve 2030 tahminleri ise yüzde 6,1'e sınırlı aşağı yönlü revize edildi.