CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Malezya, elektronik atık ithalatını yasakladı

Malezya, elektronik atık ithalatını yasakladı

Malezya hükümeti, elektronik atık ithalatının tamamen yasaklandığını açıkladı.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2026 10:48

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan (MACC) gece yapılan yazılı açıklamada, elektronik atık ithalatına yönelik yasağın yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Açıklamada, daha önce Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Dairesine belirli elektronik atıkların ithalatı için tanınan muafiyet yetkisinin de tamamen kaldırıldığı ve elektronik atık ithalatının "tamamen" yasaklandığı bildirildi.

MACC Başkanı Azam Baki, yasa dışı ithalat girişimlerini engellemek amacıyla "kararlı ve entegre denetim ve yaptırım adımlarının" atılacağını belirtti.

Öte yandan, Malezya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, elektronik atık kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının artırılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Malezya, dünyanın atık çöplüğü değildir. Elektronik atık yalnızca bir çöp değil çevre, halk sağlığı ve ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdittir." ifadesine yer verildi.

Malezya, geçmişte büyük bölümü yasa dışı ve insan sağlığı ile çevreye tehlikeli olduğu değerlendirilen yüksek miktarda ithal elektronik atıkla karşı karşıya kalmıştı.

Yetkililer, son yıllarda limanlarda yüzlerce konteyner elektronik atığa el koymuş ve ihracatçı ülkelere iade edilmesine yönelik işlemler başlatmıştı.

Çevre örgütleri ise bilgisayar, cep telefonu ve ev aletleri gibi kullanım dışı elektronik ürünlerden oluşan atıkların, uygun şekilde işlenmediği gerekçesiyle içeriklerindeki kurşun, cıva ve kadmiyum gibi ağır metallerin toprak ve su kaynaklarını kirlettiği uyarısında bulunuyordu.

İlginizi Çekebilir
Piyasalarda gözler ABD’nin istihdam verilerinde Piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerinde 04 Şubat 2026 09:05
Bitcoin’de satış baskısı güçleniyor: Risk algısı yeniden ön planda! Bitcoin’de satış baskısı güçleniyor: Risk algısı yeniden ön planda! 04 Şubat 2026 08:50
BofA: Altın ve gümüşte dalgalanma sürecek BofA: Altın ve gümüşte dalgalanma sürecek 04 Şubat 2026 08:47
Goldman Sachs: Altında yukarı yönlü riskler güçleniyor Goldman Sachs: Altında yukarı yönlü riskler güçleniyor 04 Şubat 2026 08:38
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 345 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 7 milyon 345 bin liraya çıktı 03 Şubat 2026 16:53
Çin’de emtia piyasalarına sıkılaşma Çin’de emtia piyasalarına sıkılaşma 03 Şubat 2026 16:28
Avro Bölgesi bankaları: Şirketlerin kredi talebi ilk çeyrekte artacak Avro Bölgesi bankaları: Şirketlerin kredi talebi ilk çeyrekte artacak 03 Şubat 2026 15:27
Ocak ayında ’gümüş’ ETF’lerine rekor giriş! Ocak ayında 'gümüş' ETF’lerine rekor giriş! 03 Şubat 2026 15:15
Orta Doğu–Çin ham petrol tanker navlunları iki ayın zirvesinde! Orta Doğu–Çin ham petrol tanker navlunları iki ayın zirvesinde! 03 Şubat 2026 15:12
Almanya’da 17,6 milyon kişi yoksulluk tehdidi altında Almanya'da 17,6 milyon kişi yoksulluk tehdidi altında 03 Şubat 2026 15:02
Rus bankalarının net karı geriledi Rus bankalarının net karı geriledi 03 Şubat 2026 13:44
Rusya ekonomide bu yıl büyüme bekliyor Rusya ekonomide bu yıl büyüme bekliyor 03 Şubat 2026 13:42
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.893,2800 Değişim 95,73 Son veri saati:
Düşük 13804,27 Yüksek 13900
Açılış
43,5392 Değişim 0,1100 Son veri saati:
Düşük 43,4298 Yüksek 43,5398
Açılış
51,4961 Değişim 0,2245 Son veri saati:
Düşük 51,2969 Yüksek 51,5214
Açılış
6.891,2580 Değişim 324,209 Son veri saati:
Düşük 6706,712 Yüksek 7030,921
Açılış
111,9665 Değişim 23,5450 Son veri saati:
Düşük 103,0594 Yüksek 126,6044
Açılış
BİST En Aktif Hisseler