Malezya, elektronik atık ithalatını yasakladı

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan (MACC) gece yapılan yazılı açıklamada, elektronik atık ithalatına yönelik yasağın yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Açıklamada, daha önce Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Dairesine belirli elektronik atıkların ithalatı için tanınan muafiyet yetkisinin de tamamen kaldırıldığı ve elektronik atık ithalatının "tamamen" yasaklandığı bildirildi.

MACC Başkanı Azam Baki, yasa dışı ithalat girişimlerini engellemek amacıyla "kararlı ve entegre denetim ve yaptırım adımlarının" atılacağını belirtti.

Öte yandan, Malezya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, elektronik atık kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının artırılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Malezya, dünyanın atık çöplüğü değildir. Elektronik atık yalnızca bir çöp değil çevre, halk sağlığı ve ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdittir." ifadesine yer verildi.

Malezya, geçmişte büyük bölümü yasa dışı ve insan sağlığı ile çevreye tehlikeli olduğu değerlendirilen yüksek miktarda ithal elektronik atıkla karşı karşıya kalmıştı.

Yetkililer, son yıllarda limanlarda yüzlerce konteyner elektronik atığa el koymuş ve ihracatçı ülkelere iade edilmesine yönelik işlemler başlatmıştı.

Çevre örgütleri ise bilgisayar, cep telefonu ve ev aletleri gibi kullanım dışı elektronik ürünlerden oluşan atıkların, uygun şekilde işlenmediği gerekçesiyle içeriklerindeki kurşun, cıva ve kadmiyum gibi ağır metallerin toprak ve su kaynaklarını kirlettiği uyarısında bulunuyordu.