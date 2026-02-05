Fitch Ratings’ten Türkiye Varlık Fonu kararı

Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsi kredi notlarını 'BB-' olarak teyit ederken, görünümünü "stabil"den "pozitif"e çıkardı.

Kuruluş, bu adımın Türkiye'nin 23 Ocak 2026'da uzun vadeli kredi notu görünümünün "pozitif"e yükseltilmesini takip ettiğini belirtti.

Fitch, TVF'nin kamuya bağlı bir kuruluş olması nedeniyle kredi notlarının ülke notuyla aynı olduğunu ve devlet desteğinin Fon için "neredeyse kesin" olduğunu vurguladı.