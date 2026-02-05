CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Stifel’den Bitcoin uyarısı: Fiyatlar 38 bin doları görebilir

Stifel’den Bitcoin uyarısı: Fiyatlar 38 bin doları görebilir

Stifel, Bitcoin piyasasına ilişkin değerlendirmesinde, fiyatların 38 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği konusunda uyardı. Banka, olası düşüşte etkili olabilecek faktörler arasında Fed’in sıkı para politikası uygulamaları, ABD’de kripto para düzenlemelerinin yavaş ilerlemesi, piyasadaki likiditenin daralması ve ETF’lerden yaşanan güçlü çıkışlar olduğunu vurguladı.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2026 10:03

Stifel, Bitcoin fiyatlarının geçmiş piyasa döngülerine atıfta bulunarak 38 bin dolara kadar düşebileceği uyarısında bulundu.

Banka, bu riskin arkasında Fed'in sıkı para politikası duruşu, ABD'de kripto düzenlemelerinin yavaş ilerlemesi, piyasadaki likiditenin daralması ve ETF'lerden yaşanan güçlü çıkışlar olduğunu vurguladı.

Stifel, piyasadaki görünümün 'aşırı korku' seviyelerine gerilediğine işaret ederek, bunun hem kurumsal hem de bireysel yatırımcı ilgisinin zayıfladığını gösterdiğini belirtti.

