Stifel’den Bitcoin uyarısı: Fiyatlar 38 bin doları görebilir

Stifel, Bitcoin fiyatlarının geçmiş piyasa döngülerine atıfta bulunarak 38 bin dolara kadar düşebileceği uyarısında bulundu.

Banka, bu riskin arkasında Fed'in sıkı para politikası duruşu, ABD'de kripto düzenlemelerinin yavaş ilerlemesi, piyasadaki likiditenin daralması ve ETF'lerden yaşanan güçlü çıkışlar olduğunu vurguladı.

Stifel, piyasadaki görünümün 'aşırı korku' seviyelerine gerilediğine işaret ederek, bunun hem kurumsal hem de bireysel yatırımcı ilgisinin zayıfladığını gösterdiğini belirtti.