CANLI BORSA
Kahve fiyatları 6 ayın dip seviyesine geriledi

Kahve fiyatları 6 ayın dip seviyesine geriledi

Brezilya’da iklim koşullarının elverişli seyretmesi ve arzın güçlenmesiyle kahve fiyatları son 6 ayın en düşük seviyelerine yaklaştı.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2026 08:23

Arabica kahve vadeli işlemleri, dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı Brezilya'da hava koşullarının elverişli seyretmesi ve arzın iyileşmesiyle yaklaşık altı ayın en düşük seviyelerine yakın işlem görüyor.

Gün içinde kahve fiyatları yüzde 2,4'e kadar yükselse de kazançlarını geri vererek 3,20 dolar seviyesine geriledi ve Ağustos 2025'ten bu yana en düşük düzeyi gördü. Önceki seansta ise Arabica yaklaşık yüzde 5 değer kaybetmişti.

Arz tarafında dikkat çeken gelişme, depolara yapılan teslimatlarda yaşandı. Intercontinental Exchange (ICE) verilerine göre, son iki haftada kahve teslimatları iki kattan fazla arttı.

Sao Paulo Üniversitesi'ne bağlı CEPEA Enstitüsü'nün araştırmacıları, olumlu hava koşullarının Şubat başına kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Bu durum, Brezilya iç piyasasında kahve fiyatlarını baskılarken, 2026-27 sezonunda Arabica üretiminin artacağı öngörüsünü güçlendiriyor.

