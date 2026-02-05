Dolar/yen paritesinde yukarı yönlü eğilim sürüyor

SMBC Nikko Securities stratejisti Rinto Maruyama, Japon hükümetinin olası müdahalesine karşı döviz yatırımcılarının temkinli davransa da yenin daha da değer kaybedebileceğini belirtti.

Maruyama, "Yetkililer mevcut yen zayıflığına karşı adım atmaz veya mali genişleme endişeleri artarsa, yatırımcıların yenin güçlenmesine dair temkinleri azalabilir" ifadelerini kullandı.

Stratejist, müdahale endişelerinin sürmesine rağmen piyasa genelinde dolar/yen paritesinin yukarı yönlü bir eğilim sergilediği konusunda görüş birliği bulunduğunu vurguladı.

Dolar/yen paritesi şu anda 156,82 seviyesinde işlem görüyor.