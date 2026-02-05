CANLI BORSA
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 500 bin varil azaldı.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2026 08:34

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 500 bin varil azalışla 420 milyon 300 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 700 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 415 milyon 200 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 700 bin varil artışla 257 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 24-30 Ocak haftasında 481 bin varil azalarak 13 milyon 215 bin varile düştü.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 558 bin varil artışla 6 milyon 201 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 542 bin bin varil azalışla 4 milyon 47 bin varil oldu.

EIA'nın Ocak 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 590 bin varil olması bekleniyor.

