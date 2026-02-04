Bitcoin’de satış baskısı güçleniyor: Risk algısı yeniden ön planda!

Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin, rekor seviyelere yaklaştığı güçlü yükseliş döneminin ardından sert bir düzeltme sürecine girdi. Son haftalarda hızlanan satışlar, piyasalardaki risk algısını yeniden öne çıkardı.

Şubat ayı başında 72 bin 800 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, kaldıraçlı işlemlerde artan tasfiyeler ve kurumsal yatırımcıların fon çıkışlarıyla Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyelerini test etti. Piyasa verilerine göre son satış dalgası, özellikle yüksek riskli pozisyon alan yatırımcıları zor durumda bıraktı.

24 SAATTE 730 MİLYON DOLARLIK TASFİYE

Sektör verileri, son 24 saat içinde yaklaşık 170 bin kaldıraçlı yatırımcının pozisyonunun zorunlu olarak kapatıldığını ve toplamda 730 milyon doların üzerinde varlığın piyasadan silindiğini ortaya koydu. Bitcoin, şu sıralarda yüzde 3 civarında değer kaybıyla 76 bin 400 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

FON ÇIKIŞLARI VE "KALICI HASAR" ENDİŞESİ

Küresel kripto fonlarında da satış baskısı dikkat çekiyor. Geçen hafta, ağırlıklı olarak ABD merkezli ürünlerden olmak üzere toplam 1,7 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Yönetilen toplam varlık büyüklüğü ise Ekim 2025'te görülen zirveden bu yana 73 milyar dolar azaldı.

Ünlü yatırımcı Michael Burry, Bitcoin'deki yaklaşık yüzde 40'lık geri çekilmenin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunarak, son bir yılda agresif şekilde pozisyon alan şirketler için bu sürecin kalıcı hasar riski taşıyabileceğini ifade etti. Bitwise CIO'su Matt Hougan ise Bitcoin'in aylardır süren bir ayı piyasasında olduğunu belirterek, güçlü kurumsal ilgi ve artan düzenleyici netliğin yatırımcılarda aşırı bir rahatlama yarattığını savundu.

RİSK AYARLARI YENİDEN YAPILIYOR

Analistler, son satış dalgasının piyasanın kırılgan yapısını daha görünür hale getirdiği görüşünde. Kaiko Kıdemli Araştırma Analisti Adam McCarthy, yatırımcıların son aylarda risk çerçevelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını ve bunun doğal bir geri çekilmeyi beraberinde getirdiğini söyledi. Bitfinex analistleri de özellikle hafta sonları düşen işlem hacimlerinin, fiyatlardaki gerilemeyi hızlandıran önemli bir faktör olduğuna dikkat çekti.

MAKROEKONOMİK BELİRSİZLİKLER BASKI YARATIYOR

Makro risklere işaret eden Charles Schwab Research Center'dan Jim Ferraioli ise piyasalardaki en büyük tehditlerin işsizlikte olası ani artışlar veya yapay zeka temalı işlemlerde yaşanabilecek bir bozulma gibi dış şoklar olduğunu vurguladı.