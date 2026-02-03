Küresel tahvil ihraçları 1 trilyon dolara ulaştı

Verilere göre bu eşik, Oracle Corp.'un yılın en büyük kurumsal tahvil satışı olan 25 milyar dolarlık işlemiyle pazartesi günü aşıldı. Küresel ihraç hacmi 1 trilyon dolar seviyesine 2024'te 7 Şubat'ta, geçen yıl ise 11 Şubat'ta ulaşmıştı.

Yıl başından bu yana gerçekleşen ihraçların yüzde 40'tan fazlasını kamu kurumları tarafından satılan tahviller oluştururken, finans sektörü yaklaşık yüzde 35'lik payla ikinci sırada yer aldı. Goldman Sachs Group Inc.'in 16 milyar dolarlık rekor nitelikteki satışı da bu kapsamda öne çıktı.

Kurumsal cephede AT&T Inc. ve IBM Corp. da geçen hafta yüksek tutarlı tahvil ihraçlarına imza attı.

J.P. Morgan stratejistleri, teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektörlerinde şubat ve mart aylarının son dört yılın en yoğun ihraç dönemleri olarak kayda geçtiğine dikkat çekti.

2026 yılının başlangıcında ise euro cinsinden tahviller ile ABD'deki yüksek kredi notuna sahip şirket tahvilleri açısından en hareketli ocak ayı yaşandı. 7 Ocak tarihi, Avrupa tahvil piyasalarında bugüne kadar görülen en yüksek günlük ihraç hacmine sahne oldu.