Moody’s: ABD’nin tarife indirimi Hindistan ihracatını hızlandıracak

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, tarife indiriminin özellikle emek yoğun sektörler için olumlu bir kredi etkisi yaratacağını belirtti. Bu kapsamda elmas ve mücevher, tekstil ile hazır giyim sektörlerinin yeni düzenlemeden en fazla yararlanacak sektörler olacağı kaydedildi.

Moody's, ilaç ve tüketici elektroniği sektörlerinin ise daha önceki %50'lik yüksek tarifelerden muaf tutulduğunu, dolayısıyla tarife düşüşünün bu alanlarda ek bir etkisi olmayacağını vurguladı.

Kuruluş ayrıca, ABD'nin Hindistan'dan Rus petrolü alımını tamamen durdurmasını talep etmesinin olası sonuçlarını da değerlendirdi. Moody's'e göre Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatını anında ve tamamen kesmesi düşük ihtimal. Böyle bir adımın ülkenin ekonomik büyümesinde ciddi aksamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Buna karşılık Hindistan'ın Rusya dışı kaynaklara hızla yönelmesinin küresel petrol arzını sıkılaştırabileceği, bunun da petrol fiyatlarını artırarak enflasyonist baskıları yükseltebileceği ifade edildi.