Bitcoin’de satış dalgası: Likidasyonlar milyar dolara dayandı

Kripto para piyasalarında son günlerde artan satış baskısı, Bitcoin cephesinde ciddi tasfiyelere yol açtı. CoinGlass verilerine göre, yatırımcıların hem long hem de short pozisyonlarında toplamda 2,56 milyar dolarlık Bitcoin işlemi zorunlu olarak kapatıldı.

GEÇMİŞTEKİ BÜYÜK DALGAYA KIYASLA DAHA SINIRLI

Ortaya çıkan rakamlar dikkat çekici olsa da, önceki büyük sarsıntılarla karşılaştırıldığında görece daha düşük seviyede kaldı. CoinGlass'ın paylaştığı bilgilere göre bu likidasyonlar, Donald Trump'ın Çin'e yönelik yeni gümrük tarifelerini açıkladığı dönemde yaşanan ve 19 milyar dolara ulaşan rekor tasfiyenin oldukça altında seyrediyor.

YATIRIMCILAR DAHA TEMKİNLİ

Uzmanlar, son satışların piyasalardaki kırılganlığın daha belirgin hale geldiğine işaret ettiğini belirtiyor. Kaiko Kıdemli Araştırma Analisti Adam McCarthy, son aylarda yatırımcıların risk algılarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını ve bunun doğal bir sonucu olarak pozisyon azaltmaya yöneldiklerini ifade etti.

DÜŞÜK HACİM HAREKETİ HIZLANDIRDI

Bitfinex analistleri ise özellikle hafta sonu işlem hacimlerindeki zayıflığın, fiyatlardaki geri çekilmeyi daha sert hale getiren başlıca faktörlerden biri olduğuna dikkat çekti.

MAKROEKONOMİK RİSKLER GÜNDEMDE

Charles Schwab Research Center'dan Jim Ferraioli de makro belirsizliklere vurgu yaparak, piyasalar açısından en büyük riskin işsizlikte ani bir artış ya da yapay zeka temalı işlemlerde yaşanabilecek olası bir bozulma gibi dış etkenler olduğunu dile getirdi.

BİTCOİN KAÇ DOLAR OLDU?

Bitcoin 3 Şubat Salı günü itibarıyla 78.355,14 Dolardan işlem görüyor.