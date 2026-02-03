CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Bitcoin’de satış dalgası: Likidasyonlar milyar dolara dayandı

Bitcoin’de satış dalgası: Likidasyonlar milyar dolara dayandı

Kripto para piyasalarında yoğunlaşan satış baskısı, Bitcoin tarafında milyarlarca dolarlık likidasyonları beraberinde getirdi. Uzmanlara göre azalan piyasa likiditesi, yükselen makroekonomik riskler ve dış kaynaklı şoklara karşı artan kırılganlık, yatırımcıların daha temkinli bir tutum benimsemesine neden oluyor.

Oluşturma Tarihi 03 Şubat 2026 09:01

Kripto para piyasalarında son günlerde artan satış baskısı, Bitcoin cephesinde ciddi tasfiyelere yol açtı. CoinGlass verilerine göre, yatırımcıların hem long hem de short pozisyonlarında toplamda 2,56 milyar dolarlık Bitcoin işlemi zorunlu olarak kapatıldı.

GEÇMİŞTEKİ BÜYÜK DALGAYA KIYASLA DAHA SINIRLI

Ortaya çıkan rakamlar dikkat çekici olsa da, önceki büyük sarsıntılarla karşılaştırıldığında görece daha düşük seviyede kaldı. CoinGlass'ın paylaştığı bilgilere göre bu likidasyonlar, Donald Trump'ın Çin'e yönelik yeni gümrük tarifelerini açıkladığı dönemde yaşanan ve 19 milyar dolara ulaşan rekor tasfiyenin oldukça altında seyrediyor.

YATIRIMCILAR DAHA TEMKİNLİ

Uzmanlar, son satışların piyasalardaki kırılganlığın daha belirgin hale geldiğine işaret ettiğini belirtiyor. Kaiko Kıdemli Araştırma Analisti Adam McCarthy, son aylarda yatırımcıların risk algılarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını ve bunun doğal bir sonucu olarak pozisyon azaltmaya yöneldiklerini ifade etti.

DÜŞÜK HACİM HAREKETİ HIZLANDIRDI

Bitfinex analistleri ise özellikle hafta sonu işlem hacimlerindeki zayıflığın, fiyatlardaki geri çekilmeyi daha sert hale getiren başlıca faktörlerden biri olduğuna dikkat çekti.

MAKROEKONOMİK RİSKLER GÜNDEMDE

Charles Schwab Research Center'dan Jim Ferraioli de makro belirsizliklere vurgu yaparak, piyasalar açısından en büyük riskin işsizlikte ani bir artış ya da yapay zeka temalı işlemlerde yaşanabilecek olası bir bozulma gibi dış etkenler olduğunu dile getirdi.

BİTCOİN KAÇ DOLAR OLDU?

Bitcoin 3 Şubat Salı günü itibarıyla 78.355,14 Dolardan işlem görüyor.

İlginizi Çekebilir
BOJ hamlesiyle yen dolara karşı güçlenebilir BOJ hamlesiyle yen dolara karşı güçlenebilir 02 Şubat 2026 09:55
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 02 Şubat 2026 09:32
Bitcoin’de satış baskısı uyarısı: Düşüş devam edebilir mi? Bitcoin’de satış baskısı uyarısı: Düşüş devam edebilir mi? 02 Şubat 2026 09:17
Şi Cinping’den yuan için küresel para vurgusu Şi Cinping’den yuan için küresel para vurgusu 02 Şubat 2026 09:10
Piyasalar yeni haftaya düşük risk iştahıyla başladı Piyasalar yeni haftaya düşük risk iştahıyla başladı 02 Şubat 2026 09:07
ABD’de ÜFE aralıkta beklentileri aştı ABD'de ÜFE aralıkta beklentileri aştı 30 Ocak 2026 16:54
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 480 bin liraya düştü Altının kilogram fiyatı 7 milyon 480 bin liraya düştü 30 Ocak 2026 16:51
Almanya’da toplu taşıma çalışanları 24 saatlik greve gidiyor Almanya'da toplu taşıma çalışanları 24 saatlik greve gidiyor 30 Ocak 2026 16:17
Almanya ekonomisi yılın son çeyreğinde tahminleri aştı Almanya ekonomisi yılın son çeyreğinde tahminleri aştı 30 Ocak 2026 14:35
Rusya: G7 ülkelerinin küresel ekonomideki payı düşecek Rusya: G7 ülkelerinin küresel ekonomideki payı düşecek 30 Ocak 2026 14:09
Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı aralıkta geriledi Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı aralıkta geriledi 30 Ocak 2026 13:58
Bakır fiyatları rekor sonrası düşüşe geçti Bakır fiyatları rekor sonrası düşüşe geçti 30 Ocak 2026 13:37
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.620,9500 Değişim 480,11 Son veri saati:
Düşük 13393,8 Yüksek 13873,91
Açılış
43,5074 Değişim 0,0655 Son veri saati:
Düşük 43,4342 Yüksek 43,4997
Açılış
51,4298 Değişim 0,1551 Son veri saati:
Düşük 51,2592 Yüksek 51,4143
Açılış
6.738,3150 Değişim 298,997 Son veri saati:
Düşük 6490,525 Yüksek 6789,522
Açılış
116,3007 Değişim 9,4244 Son veri saati:
Düşük 110,4126 Yüksek 119,837
Açılış
BİST En Aktif Hisseler