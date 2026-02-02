CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ocakta arttı

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ocakta arttı

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayında 0,7 puan artarak 49,5 seviyesine yükseldi.

AA

Oluşturma Tarihi 02 Şubat 2026 12:23

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin ocak ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektörü ocakta bir miktar toparlandı. Aralıkta 48,8 puan olan imalat sanayi PMI, ocakta 49,5 puana çıktı. Böylece, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ocak ayı imalat sanayi PMI'ın 49,4 puan olması yönündeydi. Açıklanan verinin, piyasa beklentisinden daha yüksek gelmesi dikkati çekti.

PMI verilerinde 50 puanın üstü sektörel büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı aralıkta geriledi Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı aralıkta geriledi 30 Ocak 2026 13:58
Bakır fiyatları rekor sonrası düşüşe geçti Bakır fiyatları rekor sonrası düşüşe geçti 30 Ocak 2026 13:37
Avro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte büyüdü Avro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte büyüdü 30 Ocak 2026 13:33
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 30 Ocak 2026 13:31
Fransız ekonomisi büyümeyi sürdürüyor Fransız ekonomisi büyümeyi sürdürüyor 30 Ocak 2026 12:00
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 30 Ocak 2026 11:58
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 30 Ocak 2026 10:20
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 30 Ocak 2026 10:19
Brent petrolün varili 68,32 dolar Brent petrolün varili 68,32 dolar 30 Ocak 2026 09:59
Japonya’da sanayi üretimi aralıkta geriledi Japonya’da sanayi üretimi aralıkta geriledi 30 Ocak 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 30 Ocak 2026 09:31
Piyasalar, Trump’ın Fed başkanı adayına odaklandı Piyasalar, Trump'ın Fed başkanı adayına odaklandı 30 Ocak 2026 09:11
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.483,9200 Değişim 204,59 Son veri saati:
Düşük 13393,8 Yüksek 13598,39
Açılış
43,4963 Değişim 0,2300 Son veri saati:
Düşük 43,2789 Yüksek 43,5089
Açılış
51,5855 Değişim 0,2080 Son veri saati:
Düşük 51,4955 Yüksek 51,7035
Açılış
6.471,1290 Değişim 674,359 Son veri saati:
Düşük 6159,19 Yüksek 6833,549
Açılış
108,5509 Değişim 23,2618 Son veri saati:
Düşük 99,9413 Yüksek 123,2031
Açılış
BİST En Aktif Hisseler