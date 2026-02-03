Avustralya Merkez Bankası’ndan enflasyona karşı faiz artışı

Avustralya Merkez Bankası, enflasyondaki yükselişin sürmesi nedeniyle salı günü politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,85 seviyesine çıkardı. Bu adımla birlikte banka, Kasım 2023'ten bu yana ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.

Reserve Bank of Australia'nın (RBA) kararı, piyasa beklentileriyle örtüşürken, enflasyonun son altı çeyrenin en yüksek düzeyine ulaştığını gösteren verilerin ardından geldi.

Merkez Bankası açıklamasında, özel sektör talebinin öngörülenden daha hızlı büyüdüğü, ekonomik kapasite üzerindeki baskıların tahmin edilenden güçlü olduğu ve iş gücü piyasasının görece sıkı seyrini koruduğu belirtildi. Ayrıca, enflasyonist baskıların geçen yılın ikinci yarısında belirgin biçimde arttığı vurgulandı.

RBA yöneticileri, faiz indirimi beklentilerine karşı temkinli duruşlarını sürdürmeye devam ediyor. Yılın başlarında RBA Başkan Yardımcısı Andrew Hauser, enflasyonun kalıcı olarak yüksek seyrettiğine dikkat çekerek, kısa vadede bir faiz indiriminin "oldukça düşük bir ihtimal" olduğunu ifade etmişti. Merkez bankasının resmi enflasyon hedefi ise yüzde 2,5 düzeyinde bulunuyor.