Citi: BoE perşembe günü faizi sabit tutabilir, nisan indirimi masada!

Citi ekonomistleri, özellikle son açıklanan satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri olmak üzere güncel göstergelerin, İngiltere ekonomisinin dirençli bir görünüm sergilediğine işaret ettiğini ifade etti.

Piyasalardaki fiyatlamalar da bu görüşü destekler nitelikte. Vadeli işlemler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) bu hafta politika faizinde değişikliğe gitmeme olasılığını yüzde 97 olarak yansıtıyor.

Citi analistleri ise para politikasında gevşemenin yıl geneline yayılmasını beklediklerini belirterek, nisan, temmuz ve kasım aylarında faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği değerlendirmesini paylaştı.